Tour d’horizon du football de la région du Northwest Herald pour la semaine 9 – Shaw Local

L’arrière latéral de Woodstock North, Kaden Combs, a porté 114 verges et un touché lors de la défaite 61-40 du Thunder contre la Chicago Hope Academy lors d’un match hors conférence vendredi.

Les 40 points ont été la plus grande production du Thunder de la saison. North (1-8) menait 40-39 avant le quatrième quart, mais les Eagles (8-1) en ont marqué 22 dans les 12 dernières minutes.

Le quart-arrière du tonnerre Jay Zinnen s’est précipité pour 88 verges et deux touchés et Chris Carreno a récolté 59 verges et un touché au sol, ainsi qu’une réception de touché de 15 verges.

Hiawatha 56, Alden-Hébron 28 : À Hébron, les Giants (3-6) sont tombés face aux Hawks (6-3) lors de leur finale de l’Illinois 8-Man Football Association.

AH jouait sans le quart-arrière Ben Vole, son principal porteur de ballon, qui s’est blessé au mollet lors de la semaine 8. L’étudiant en deuxième année Wyatt Armbrust a couru pour deux touchés et a lancé une passe marquante à Parker Elswick.

Armbrust a couru pour 81 verges et Nik Rapa s’est précipité pour 74 et un touché.

Jake Nielsen a réussi deux attrapés pour les Giants. Armbrust a mené la défense avec 11 plaqués. Sophomore Logan Crowell a réussi sept plaqués et une rupture de passe.

Hampshire 24, Cary Grove 10 : À Cary, les Whip-Purs (1-8, 1-8) ont marqué 17 points en seconde période pour battre les Trojans (3-6, 3-6) et éviter une saison sans victoire.

Le score était égal à 7-7 à la mi-temps. Hampshire a marqué un touché au troisième quart et 10 points au quatrième.

CG, qui a remporté le championnat d’État de classe 6A l’an dernier, a terminé avec cinq défaites consécutives au cours desquelles il a été décimé par les blessures.

Marian Central 47, DePaul 20 : À Woodstock, les Hurricanes ont battu Chicago DePaul pour terminer la saison régulière sur une bonne note.

La victoire met fin à un dérapage de quatre matchs et termine la saison de Marian Central avec une fiche globale de 3-6.