La France, l’Italie, l’Autriche, la Hongrie et la République tchèque ont reçu leurs premières expéditions de vaccin Oxford-AstraZeneca ce week-end alors que l’UE tente d’accélérer son déploiement.

Plusieurs pays européens ont déjà annoncé qu’ils ne fourniraient pas le vaccin aux personnes de plus de 65 ans, en raison du nombre limité de données d’essais pour cette tranche d’âge.

On craint maintenant que le vaccin n’ait une efficacité réduite sur les variantes de coronovirus.

Royaume-Uni – scepticisme des minorités?

Plus de 12 millions de personnes au Royaume-Uni ont maintenant reçu une première dose d’un vaccin contre le coronavirus. Les vaccins Pfizer-BioNtech et Oxford-Astrazeneca sont actuellement administrés dans tout le pays.

Bien que l’efficacité des vaccins contre la variante sud-africaine suscite des inquiétudes, le ministre Nadhim Zahawi a déclaré que les jabs utilisés semblaient bien fonctionner contre la variante dominante qui avait d’abord été localisée au Royaume-Uni.

Malgré les progrès relatifs du Royaume-Uni dans son déploiement, un rapport des autorités sanitaires britanniques suggère que la majorité des personnes issues de communautés minoritaires n’ont pas encore été vaccinées.

Dans certains cas, on pense que les croyances religieuses et culturelles encouragent le scepticisme vis-à-vis des vaccins.

Le Dr Michael Dawes, médecin junior à l’hôpital Royal Shrewsbury, déclare: «Cela m’a vraiment choqué quand des infirmières allaient dire aux gens de ne pas prendre le vaccin. Mais ce qui m’a vraiment le plus marqué, c’est quand j’ai entendu l’une des infirmières à qui j’ai parlé dire « non, mon pasteur a dit non ». Cela m’a choqué, cela m’a mis en colère, et je lui ai dit « donne-moi le numéro de ton pasteur et laisse-moi parler à ton pasteur ».

Hongrie – Bravo pour le jab russe

La Hongrie a reçu son premier lot de jab Astrazeneca. L’autorité sanitaire du pays a également approuvé le vaccin russe Spoutnik V pour une utilisation avec 40 000 doses prêtes à être administrées. Les doses sont le premier lot d’une commande totale de deux millions à être fourni sur trois mois.

Le vaccin Spoutnik V n’a pas été approuvé par l’Agence européenne de la médecine, mais plusieurs dirigeants européens ont indiqué qu’il pourrait être utilisé pour assurer l’approvisionnement après des retards dans les livraisons de vaccins au bloc.

Lors d’une visite à Moscou, le chef des affaires étrangères de l’UE, Josep Borrell, a déclaré que le vaccin Spoutnik V était « une bonne nouvelle pour l’humanité tout entière ».

Afrique du Sud – suspend le vaccin Oxford

L’Afrique du Sud suspend l’utilisation de l’AstraZeneca dans son programme de vaccination après que les données aient montré qu’il offrait une protection minimale contre les infections légères à modérées causées par la nouvelle souche du pays.

Une nouvelle étude, portant sur 2 000 personnes, indique que le vaccin ne fonctionne pas contre les maladies légères et modérées. Cependant, le professeur Sarah Gilbert, principal développeur de vaccins d’Oxford, a déclaré que le vaccin devrait toujours protéger contre les maladies graves.

La variante n’est pas encore répandue en Europe.

Italie – Le carnaval de Venise est en ligne

Et enfin, les masques vénitiens en février sont normalement festifs, mais cette année, tout est protecteur, et les trois millions de touristes qui affluent chaque année dans la ville du nord de l’Italie sont absents. Mais l’optimisme demeure dans certains milieux.

«Nous sommes ici aujourd’hui pour dire que Venise peut vivre et renaître, comme elle l’a fait plusieurs fois dans son histoire. Nous sommes sûrs et optimistes qu’elle reviendra», déclare le vendeur de costumes Armando Bala.

Les autorités municipales tentent de maintenir l’esprit du carnaval vivant en diffusant un programme d’événements en ligne, permettant aux gens de faire la fête chez eux.