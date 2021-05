Tour d’horizon du championnat du comté: Somerset en tête contre le Hampshire alors que Craig Overton joue avec la batte et le ballon | Nouvelles de cricket

Craig Overton a joué avec la batte et le ballon pour mettre Somerset aux commandes contre le Hampshire

Craig Overton a mis Somerset en plein contrôle contre le Hampshire alors que les visiteurs dominaient la deuxième journée du match LV = Insurance County Championship à l’Ageas Bowl.

Overton – le meilleur preneur de guichet de la compétition – a démontré ses compétences au bâton en marquant le meilleur score avec 74, puis a joué avec le ballon alors que son équipe ouvrait une avance de 165 points alors que Hampshire fermait sur 92-3.

Le paceman anglais a frappé 10 fours sur le chemin de son 13e 50 de première classe, avant de retirer le premier Ian Holland, Tom Alsop et le veilleur de nuit Kyle Abbott lors d’une période hostile de bowling à la fin de la dernière séance.

Ailleurs dans le groupe 2 …

James Bracey a donné aux sélecteurs de l’Angleterre un coup de pouce opportun comme Gloucestershire resserré leur emprise sur leur affrontement avec Middlesex le deuxième jour chez Lord. Carte de score Middlesex vs Gloucs

Bracey, une réserve lors des tournées de l’Angleterre au Sri Lanka et en Inde l’hiver dernier, a dépassé 50 pour la cinquième fois cette saison en faisant 75 pour revendiquer une place dans le premier test du mois prochain contre la Nouvelle-Zélande.

Ian Cockbain a fait 51, partageant un stand de 91 pour le cinquième guichet avec Bracey, tandis que l’ancien polyvalent du Middlesex Ryan Higgins en a matraqué 49 alors que les visiteurs totalisaient 273 pour une avance de 63 en première manche.

James Harris a remporté son 500e guichet de première classe parmi les chiffres de 2-49, tandis que Martin Andersson a fait un retour 3-64, mais le fragile bâton de Middlesex les a vus s’effondrer à 26-3 à la clôture, toujours 37 derrière.

L’ouvreur anglais Rory Burns a dépassé 50 pour la quatrième fois en sept manches cette saison en tant que Surrey a fait une réponse forte à Leicestershire496 lors de la deuxième journée au UptonSteel County Ground, clôturant sur 146-0. Tableau de bord Leics vs Surrey

Burns a terminé la journée invaincu sur 74, après avoir pleinement profité du terrain plat pour atteindre huit limites en atteignant son demi-siècle de 81 livraisons, et ce faisant, en passant un repère personnel de 10000 courses en première classe en carrière.

C’était aussi un jour inoubliable pour Harry Swindells, gardien de guichet du Leicestershire, âgé de 22 ans, qui a fait son premier siècle de première classe, et pour Amar Virdi, qui a ramassé six guichets de 44,2 fois.

Groupe 1

Un siècle du skipper Steven Mullaney en a profité Nottinghamshire le deuxième jour contre Essex alors qu’ils cherchent une deuxième victoire dans le groupe 1. Tableau de bord Notts vs Essex

Mullaney a fait 117, le 16e cent de sa carrière et son premier depuis septembre 2019, alors que le Nottinghamshire en totalisait 323, ce qui leur donne une avance de 224 après avoir joué à Essex pour 99 jeudi.

Le matelot néerlandais de l’Essex, né au Zimbabwe, Shane Snater, a battu le record de sa carrière 7-98 à seulement sa sixième apparition en première classe, mais Mullaney, 34 ans, a partagé des partenariats de 123 avec le polyvalent Lyndon James (51) et 66 avec le lanceur rapide anglais. Stuart Broad (41) pour mettre son équipe aux commandes.

Steven Mullaney a marqué son 16e siècle de carrière alors que Notts prenait en charge l’Essex

L’Essex était encore 95 derrière à 129-3 à la fin, avec l’ouvreur Nick Browne invaincu sur 60.

Warwickshire et Worcestershire semble prêt pour le 101e tirage au sort dans leur longue rivalité de championnat de comté après la résistance acharnée des visiteurs lors de la deuxième journée à Edgbaston. Tableau de bord Warks vs Worcs

En réponse à 343, dans lequel Michael Burgess a frappé 101 de 173 balles avec neuf quatre et un six, Worcestershire a fermé sur 198-4, principalement grâce à Jake Libby (74) et Jack Haynes (52 non).

Groupe 3

NorthamptonshireSaif Zaib a posté un merveilleux siècle de première classe avant que Ben Sanderson et Gareth Berg ne renversent à nouveau le Sussex ordre supérieur. Tableau de bord Northants vs Sussex

Le talentueux gaucher Zaib a récolté un impressionnant 135 alors que lui et Adam Rossington (87) ont mis 198 ensemble pour aider les hôtes à prendre une avance de 335 points en première manche.

Sanderson et Berg, qui ont partagé les 10 premiers guichets des manches, ont ensuite réclamé deux scalps chacun pour quitter Sussex 68-4.

Mais l’élégant 71 de Stiaan van Zyl n’a pas aidé Sussex à récupérer à 154-4 à la clôture à Wantage Road, toujours 181 courses derrière Northants.

Joe Root a été pris en arrière sur le côté de la jambe pour 41 alors que le 91 poli de Gary Ballance n’a pas mené un commandement Yorkshire réponse à Kent305 le deuxième jour à Emerald Headingley. Tableau de bord Yorkshire vs Kent

Root est tombé au prêteur du matelot de l’Essex Matt Quinn neuf balles après le thé après avoir partagé un partenariat serein au troisième guichet de 83 à 21 reprises avec l’ancien collègue anglais Ballance, qui a soutenu le 240-5 du Yorkshire à partir de 77 reprises à la clôture.

Dan Douthwaite et Callum Taylor ont chacun fait des demi-siècles pour aider Glamorgan repousser James Anderson et Lancashire le deuxième jour à Emirates Old Trafford. Tableau de bord Lancs vs Glamorgan

Après avoir limogé l’Australien Marnus Labuschagne lors d’une journée d’ouverture écourtée par la pluie, le recordman anglais du portier d’essai Anderson en a réclamé deux de plus alors que le Lancashire poussait pour l’ascendant.

Mais Glamorgan s’est battu dur lors de la séance de l’après-midi pour atteindre un total solide de 344, avant que le Lancashire ne termine sur 22 sans défaite.

