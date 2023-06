Tour d’horizon du championnat du comté: Sir Alastair Cook marque le 74e siècle de première classe | Nouvelles du cricket

Sir Alastair Cook a frappé son 74e siècle de première classe alors que l’Essex profitait de conditions de frappe parfaites lors de son affrontement LV = Insurance County Championship avec Somerset.

L’ancien capitaine anglais Cook a atteint trois chiffres en 210 balles avant d’atteindre 128 alors que l’Essex a accumulé 360-4 le jour de l’ouverture, Matt Critchley ajoutant un sublime 119.

Un stand de 115 entre le partenariat d’ouverture de fortune Phil Salt et George Balderson a vu le Lancashire prendre en charge contre le Hampshire à Southport.

Après avoir renvoyé les visiteurs pour seulement 142, aidés par trois guichets chacun pour Tom Bailey et Will Williams, Salt et Balderson ont fait un travail léger sur l’attaque de bowling tant vantée du Hampshire alors qu’ils se dirigeaient vers 139-1 à la fin, traînant de trois points. .

Un siècle stellaire de Jordan Cox a sauvé Kent alors qu’ils affrontaient les champions de Surrey à Canterbury. Les hôtes ont récupéré de 41-5 à 301 après avoir perdu cinq guichets de premier ordre pour sept points en l’espace de 31 balles.

Cox a mené la riposte avec 133, dont exactement 100 après avoir été abandonné par Ben Foakes.

Sean Abbott de Surrey a pris 4-52, mais les visiteurs étaient 18-2 aux souches, traînant par 283 après que Wes Agar ait réclamé deux guichets en retard.

Le troisième siècle de la saison de Sam Hain a aidé le Warwickshire à prendre un bon départ contre le Nottinghamshire à Trent Bridge.

Les visiteurs ont terminé le premier jour sur 361-5 après que Hain ait partagé un partenariat de quatrième guichet de 171 avec Dan Mousley (87), l’ouvreur Alex Davies ayant précédemment marqué 93.

Dans la deuxième division, Matthew Fisher a livré une démonstration opportune de son potentiel international lors d’une journée de domination du Yorkshire contre le Derbyshire à Chesterfield.

Fisher – qui a disputé un Test Match dans les Caraïbes il y a 15 mois et pourrait entrer dans les Cendres en comptant si les quilleurs rapides d’Angleterre subissaient des blessures – a renvoyé les meilleurs chiffres de sa carrière de 5 à 30 pour faire 111 points au Derbyshire.

Le skipper du Yorkshire Shan Masood a aggravé la misère de son ancien comté avec 67 – son score le plus élevé de la saison – et Dawid Malan a fait un 76 invaincu avant que la pluie ne mette fin au jeu avec les visiteurs 272-5, 161 devant.

Seuls 36 overs ont été possibles entre le Gloucestershire et le Leicestershire à Bristol en raison du ciel très couvert et de la pluie.

À la fin d’une journée frustrante, le Gloucestershire avait affiché 108-3, Ollie Price invaincu le 26.

Kiran Carlson a marqué un siècle brillant pour permettre à Glamorgan d’afficher 390 avec la batte contre Durham au Seat Unique Riverside.

Image:

Le batteur de Glamorgan Kiran Carlson célèbre après avoir atteint son siècle contre Durham





Carlson a été abandonné sur 67 et 107, et il a dûment fait payer les hôtes avec son coup de 162 soutenu par 60 de Sam Northeast et un quickfire 45 de Billy Root.

Les Tailenders Jack Carson et Henry Shipley ont aidé Sussex à obtenir un score respectable après une chute précoce contre le Worcestershire.

Sussex a récupéré de 142-6 pour atteindre 338-9 aux souches grâce à une frappe tardive de Nathan McAndrew, Carson et du débutant Shipley, ces deux derniers mettant 85 pour le neuvième guichet.

Joe Leach de Worcestershire a terminé la journée avec des chiffres de 6-73.