Tour d’horizon du championnat du comté: le Lancashire rebondit contre les leaders du Surrey alors que l’Essex prend le contrôle avec un stand de deux siècles | Nouvelles du cricket

Les leaders de la division 1, Surrey, ont rassemblé un 70-4 nerveux en réponse aux 274 du Lancashire lors d’une journée d’ouverture intrigante de l’action LV = Insurance County Championship au Kia Oval.

Rory Burns, Dom Sibley, Tom Latham et Ben Foakes sont chacun tombés pour les champions en titre lors des 20 derniers overs de la journée après que le Lancashire se soit remis de 119-5 grâce à un rallye d’ordre inférieur qui comprenait 56 de Phil Salt.

Quatre licenciements chacun pour Jordan Clark et Sean Abbott semblaient avoir assuré les honneurs du premier jour pour Surrey, mais deux guichets de Will Williams et un chacun pour Tom Bailey et Jack Blatherwick ont ​​retourné le concours vers les visiteurs.

À Chelmsford, Tom Westley et Dan Lawrence se sont combinés pour un stand de deux siècles qui a mis l'Essex fermement en contrôle contre le Warwickshire, deuxième, 391-7.





À Chelmsford, Tom Westley et Dan Lawrence se sont combinés pour un stand de deux siècles qui a mis l’Essex fermement en contrôle contre le Warwickshire, deuxième, 391-7.

Lawrence, qui est en attente pour la campagne des Ashes en Angleterre, a enregistré un 152 immaculé – son deuxième siècle de la saison – pendant cinq heures et demie au pli.

La paire de troisième guichet a mis 227 en 59 overs jusqu’à ce que Westley traîne Ed Barnard au court midwicket pour partir sur 114 balles sur 193, tandis que Lawrence a finalement été retiré par Dom Bess.

Nick Gubbins a marqué sa première apparition contre le club d’enfance Middlesex en les écrasant avec un 98 invaincu alors que lui et le centurion Liam Dawson luttaient pour le contrôle du Hampshire à 284-4.

Gubbins a frappé pendant six heures et 262 balles sur un terrain sec et plat, tandis que Dawson a ajouté 111 balles non retirées en quatre heures.

La paire a mis 190 pour battre un record de 100 ans pour le cinquième guichet du Hampshire contre Middlesex, battant les 149 marqués par Lord Tennyson et Tom Jameson en juin 1923.

Brett Hutton a réclamé un transport de cinq guichets pour aider le Nottinghamshire à suivre le Somerset par seulement 18 points après la journée d’ouverture à Taunton.

Les hôtes n’ont réussi que 163 points après avoir remporté le tirage au sort avant que les 67 invaincus de Ben Slater n’aident les visiteurs à 145 pour quatre.

L’international australien de Kent, Wes Agar, a remporté le deuxième parcours de cinq guichets de sa carrière de première classe pour limiter le club inférieur du Northamptonshire à un modeste 237.

Rob Keogh a frappé 97 pour les hôtes, qui ont clôturé avec une avance de 127 points après le demi-siècle invaincu de Tawanda Muyeye (58) et 48 pas de Daniel Bell-Drummond ont aidé Kent à 110-1 en 26 overs.

Des siècles d’Ollie Robinson et d’Alex Lees ont placé les leaders de la Division Deux, Durham, dans une position dominante à 422-4 contre Leicestershire, troisième, à Grace Road.

Robinson (113 pas sorti) a partagé un partenariat ininterrompu de 221 cinquièmes guichets avec Graham Clark, qui est à 15 d’une centaine des siens.

Leicestershire, qui est sans entraîneur-chef après que Paul Nixon a été mis en congé de jardinage, était sur le pied arrière après un premier guichet de 145 des ouvreurs Lees (101) et Michael Jones (78).

Fin Bean et George Hill ont affiché des siècles de 114 et 101 respectivement pour aider le Yorkshire à dominer contre le Gloucestershire à Headingley.

L’ouvreur Bean et Hill ont partagé une position de 153 pour le quatrième guichet alors que les hôtes ont clôturé 393-6 sur 91 overs.

Anuj Dal a pris cinq guichets alors que le Derbyshire, dernier, a mis ses problèmes de blessures dans le département de bowling derrière eux pour provoquer un effondrement du Worcestershire.

Les hôtes ont été licenciés pour 237 en 83,3 overs à New Road avant que le Derbyshire ne perde les ouvreurs Harry Came et Luis Reece en 10 overs pour clôturer sur 32-2.

Sussex trail Glamorgan par 177 courses avec neuf guichets restants de leurs premières manches.

Le 66 de Billy Root était le pilier du 242 de Glamorgan alors que le polyvalent du Sussex Nathan McAndrew a pris 4-58, tandis que le hors-spinner Jack Carson a affiché des chiffres de 3-45.