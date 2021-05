Tour d’horizon du championnat du comté: James Anderson revendique le guichet de Marnus Labuschagne à son retour dans le Lancashire | Nouvelles de cricket

James Anderson impressionné lors de son premier match de l’été pour Lancashire

Le meilleur preneur de guichet anglais de tous les temps, James Anderson, disputant son premier match de l’été du Lancashire, a frappé un coup tôt avant les cendres de cet hiver lors de la première journée de leur affrontement LV = Insurance County Championship avec Glamorgan.

Anderson a réclamé le guichet prisé du batteur australien Marnus Labuschagne pour 12 ans, coupant derrière, peu de temps après le déjeuner.

Le mauvais temps a gâché le reste du jeu de la journée, avec David Lloyd (78) compilant un demi-siècle de bataille entre les averses alors que Glamorgan a terminé 117-3 sur les 39 dépassements possibles.

Anderson a renvoyé des chiffres de 1-22, et sept jeunes filles, de ses 13 overs dans la journée.

Ailleurs dans le groupe 3 …

Le coéquipier d’Angleterre d’Anderson, Zak Crawley, a impressionné avec 90 Kent a profité d’une journée d’ouverture encourageante contre des invaincus Yorkshire à Emerald Headingley.

Crawley est arrivé dans la zone après six balles après le départ prématuré du capitaine du Kent Daniel Bell-Drummond pour quatre. Ses 171 manches de balle, contenant 13 limites, ont soutenu le score des visiteurs de 224-7 par des souches.

Jack Leaning a contribué 47 plus bas dans l’ordre, et le gardien de guichet Ollie Robinson 38, tandis que Ben Coad (3-45) et Steven Patterson (2-33) étaient le choix des quilleurs pour l’équipe locale.

Les couturiers Ben Sanderson et Gareth Berg déchirés Sussexpremier ordre de Northamptonshire ont connu une première journée dominante de leur affrontement de groupe 3.

Sanderson, 32 ans, (5-28) et Berg (5-18), âgé de 40 ans, ont tous deux renvoyé cinq guichets alors que Sussex était skitté pour 106. Et cela aurait pu être bien pire, avec le côté visiteur 25-7 à une étape, avant que l’espoir du test d’Angleterre, Ollie Robinson, ne décroche un 49 invaincu.

Robinson a ensuite réclamé 4-31, mais Northants a terminé bien placé sur 214-5 – menant par 108 points – grâce aux 66 points de Rob Keogh et au coup invaincu de Saif Zaib du même score.

Groupe 1

Nottinghamshire Le matelot Luke Fletcher a remporté le meilleur 6-24 en carrière en tant que détenteur du titre Essex ont été éliminés pour 99 le jour de l’ouverture de leur réunion à Trent Bridge.

Fletcher, qui a marqué 5-28 contre le Derbyshire la semaine dernière, a pris ses guichets en deux sorts, le second lui rapportant 5-11 en sept reprises, y compris le bowling d’une jeune fille à triple guichet!

Nick Browne a frappé 53 en tête de la commande pour l’Essex, tandis que son partenaire, l’ancien capitaine anglais Alastair Cook, a perdu son guichet au profit de l’ancien coéquipier Stuart Broad – derrière pour trois.

L’Essex a perdu ses six derniers guichets pour 19 dans une heure vertigineuse après le déjeuner, récompensant la décision du Nottinghamshire de jouer d’abord sur un terrain vert.

En réponse, le Nottinghamshire a perdu ses quatre premiers guichets pour 84, malgré 49 de l’ouverture Haseeb Hameed, alors que le couturier néerlandais d’origine zimbabwéenne Shane Snater (3-54) a remporté trois guichets lors de son deuxième match de championnat.

Mais Lyndon James (42no) et Steven Mullaney (63no) ont conduit l’équipe locale jusqu’aux souches avec une position ininterrompue du siècle, Notts clôturant sur 188-4 avec une avance de 89.

Dans l’autre match du Groupe 1, le deuxième siècle de Rob Yates en manches successives à Edgbaston a été levé Warwickshire à 271-7 le jour de l’ouverture de leur match contre Worcestershire.

L’ouvreur de 21 ans a suivi son match vainqueur, invaincu 120 contre l’Essex avec un résolu 104 sur 229 balles, qui a tenu ensemble une manche qui vacillait à 154-4.

Yates a reçu le soutien utile du portier Michael Burgess, qui a terminé la journée toujours invaincu à 65 ans.

Groupe 2

Un demi-siècle de combats Somerset le skipper Tom Abell a aidé à gagner à son équipe une avance de 63 points sur Hampshire lors d’une journée d’ouverture mouvementée à l’Ageas Bowl qui a vu la chute de 15 guichets.

Abell était invaincu sur 52 – conduisant son côté à 142-5 – après que Hampshire ait été éliminé plus tôt pour seulement 79, après avoir été mis à la batte sur un terrain épicé dans des conditions froides et nuageuses.

Lewis Gregory a été le choix de l’attaque du Somerset, prenant 4-26, alors que les hôtes ont été renvoyés à l’intérieur de 41 overs moins d’une heure après le déjeuner.

C’était la première fois depuis 1969 que le Hampshire affichait des totaux consécutifs de sous-100 points en première manche après leurs 92 tous éliminés la semaine dernière contre Surrey.

Middlesex contre Gloucs Vivre de

Ailleurs dans le groupe 2, Robbie White a enregistré son quatrième demi-siècle consécutif à détenir Middlesexles manches ensemble alors qu’ils ont été éliminés pour 210 lors de la première journée de leur match contre Gloucestershire chez Lord’s.

White a été le seul batteur à avoir l’air à l’aise contre l’attaque de couture du Gloucestershire, mais il s’est vu refuser une autre inclinaison sur un centenaire de première classe après avoir été laissé haut et sec, invaincu sur 76.

Le couturier du bras gauche du Gloucestershire, David Payne, a terminé avec de beaux chiffres de 5-31, tandis que Ryan Higgins (2-49) et Matt Taylor (2-36) ont ramassé deux guichets chacun.

En réponse, les visiteurs ont perdu le capitaine Chris Dent pour 10, se sont épuisés en tentant un simple deux overs avant la fin du match. Ils reprendront leurs premières manches à 19-1 le deuxième matin.

Des siècles de Sam Evans – son troisième en autant de matches – et l’Australien Marcus Harris a vu Leicestershire construire les bases d’un gros score de première manche avant Surrey riposté lors d’un premier jour passionnant de leur affrontement.

Evans (112) et Harris (101) ont compilé un stand de 195 pour le deuxième guichet. avant que les deux ne soient finalement rejetés par Amar Virdi (3-100).

Le Leicestershire a clôturé la journée le 303-6, avec le gardien Harry Swindells invaincu le 25.

Regardez la couverture continue du flux Middlesex de leur match de championnat du comté contre le Gloucestershire, en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 11 heures vendredi.