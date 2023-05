Tour d’horizon du championnat du comté: James Anderson brille pour le Lancashire contre le Somerset | Nouvelles du cricket

James Anderson a joué alors que le Lancashire a pris un bon départ contre Somerset lors d’une première journée sous la pluie de leur affrontement LV = Insurance County Championship Division One à Emirates Old Trafford.

Anderson, disputant son quatrième match consécutif de quatre jours pour la Rose rouge et son dernier match avant le seul test contre l’Irlande, a annoncé qu’il était prêt pour le service en Angleterre avec un brillant sort d’ouverture de huit au cours duquel il a joué cinq jeunes filles, a été touché pour cinq courses et a réclamé les guichets de Steven Davies et Tom Abell.

Bien que Somerset ait récupéré de 12-3 à 109-4 au moment où la pluie torrentielle a mis fin au jeu pour la journée, c’est le sort d’Anderson qui fera espérer aux supporters anglais des jours meilleurs avec The Ashes commençant dans un peu plus d’un mois.

Chris Rushworth a poursuivi son superbe début de carrière Warwickshire carrière avec quatre autres guichets comme d’Essex le bâton a implosé lors d’une journée d’ouverture sous la pluie à Edgbaston.

L’ancien couturier de Durham Rushworth est entré dans ce match, son cinquième pour le Warwickshire, avec 22 guichets à 15,27 chacun et a encore amélioré ces chiffres avec 4-28 alors que l’Essex se repliait à 126.

Rushworth a livré une jeune fille à triple guichet dans le dernier avant le thé pour réduire l’Essex d’un 76-2 relativement sain à 76-5. Olly Hannon-Dalby a suivi lors de la session finale avec 4-21, lui faisant passer 450 guichets dans tous les formats.

Le Warwickshire a ensuite rencontré ses propres turbulences alors qu’il atteignait 17-2 à la fin d’une journée qui a fourni de nombreux drames et divertissements malgré le fait que le jeu n’ait commencé qu’à 15 heures en raison de la pluie.

James Fuller a pris 5-21 comme Hampshire dominé la première journée de leur match avec Kent à Cantorbéry.

Kyle Abbott a également joué pour les visiteurs, réclamant 3-23, alors qu’ils ont battu Kent pour seulement 95 avant d’atteindre 89-0 aux souches.

Le transport à cinq guichets de Dan Worrall a aidé Surrey réclamer les honneurs le premier jour de leur match avec des rivaux locaux Middlesex après que les visiteurs se soient effondrés à 209 tous.

Un deuxième guichet de 152 courses entre Sam Robson et Pieter Malan, qui ont tous deux atteint un demi-siècle, a placé les visiteurs dans une position de contrôle, mais ils ont perdu neuf guichets pour 43 courses après le déjeuner. Les hôtes ont atteint 21-0 en réponse.

Ricardo Vasconcelos et Saif Zaib ont partagé un partenariat de 50 en tant qu’hôtes Northamptonshire atteint 86-2 contre Nottinghamshire avant que la pluie ne mette fin à la procédure plus tôt.

Dans la deuxième division, de Durham Matthew Potts a poursuivi son impressionnante campagne en prenant quatre guichets pour aider à jouer Yorkshire pour 254 à Chester-le-Street.

Le capitaine Shan Masood, faisant ses débuts dans le Yorkshire, Dawid Malan et Jonny Bairstow n’ont pas réussi à capitaliser sur les départs, avec Potts (4-49) en plein essor. Les hôtes ont atteint 42-2 en réponse.

Michael Neser a en outre déclaré son cas pour la sélection australienne cet été avec un parcours à quatre guichets extrêmement impressionnant pour Glamorgan contre les visiteurs Worcestershire.

Neser, en partenariat avec Timm van der Gugten, a déchiré l’ordre supérieur du Worcestershire avant que James Harris ne revendique quatre guichets alors que les visiteurs étaient éliminés pour 109.

L’ordre supérieur de Glamorgan a également trouvé le bâton difficile lors d’une journée où il a basculé et cousu tout au long, passant à 177-6 avec le capitaine David Lloyd (48 ans) menant l’effort.

Il n’y a pas eu d’action le premier jour du deuxième match du séjour de trois matchs du frappeur australien Steve Smith à Sussex. Un champ extérieur humide à Leicestershire n’a pas aidé ses préparatifs pour la finale du Championnat du monde de test de son pays contre l’Inde à l’Ovale le 7 juin et les Ashes contre l’Angleterre, à partir du 16 juin.

La pluie signifiait le jour de l’ouverture de Derbyshire conflit avec la visite Gloucestershire a également été lavé.