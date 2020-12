Manchester United se prépare pour un match contre Leeds United avec le club actuellement septième du tableau de la Premier League et à un point des quatre premiers.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a eu du mal à obtenir des résultats à domicile, remportant un seul match de championnat à Old Trafford cette saison, et ils ont été contraints de revenir par derrière dans un certain nombre de matches cette saison.

United est toujours lié à de nombreux joueurs dans la fenêtre de transfert mais, à l’approche de la fenêtre de janvier, il pourrait également y avoir plusieurs sorties.

Voici les dernières rumeurs de transfert d’Old Trafford.

Mirror Sport comprend que Marcus Rashford est en ligne pour un nouveau contrat exceptionnel avant la fin de la saison.

L’attaquant est dans une bonne forme, après avoir marqué 12 buts cette saison, et United veut l’attacher à un accord à long terme avant les Euros.

Son contrat actuel court jusqu’en 2023 et ses performances font qu’il est sur le radar du Real Madrid, de Barcelone et du Paris Saint-Germain.

Jesse Lingard n’a pas joué pour United en Premier League ou en Ligue des champions cette saison, avec ses deux seules sorties à venir en Coupe Carabao.