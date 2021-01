Manchester United a fait de gros efforts pour signer Jadon Sancho cet été et l’attaquant s’était déjà préparé mentalement à ce que le déménagement ait lieu.

Un chef du Borussia Dortmund a fait cette affirmation et pense que c’est derrière la baisse de forme du joueur.

United pourrait revenir une fois de plus dans six mois avec l’avenir de l’Anglais en Allemagne loin d’être certain.

Ole Gunnar Solskjaer veut ajouter un ailier à son équipe et Sancho ferait l’affaire.

United a un ailier qui arrive sous la forme de l’adolescent Amad Diallo.

De nouveaux noms continuent d’être liés aux déménagements à Old Trafford, tandis que plusieurs pourraient encore partir ce mois-ci.

Voici les dernières rumeurs de transfert de Manchester.

Jadon Sancho était la première cible de transfert du club cet été et s’était «déjà préparé au changement».