Ce fut une autre journée bien remplie à Manchester United en ce qui concerne les transferts, la principale nouvelle étant toujours autour de la sortie potentielle de Paul Pogba.

Le super agent Mino Raiola a déclenché d’énormes discussions sur une sortie en janvier lorsqu’il a affirmé que Pogba était «mécontent» de sa situation actuelle.

« Je peux dire que c’est fini pour Paul Pogba à Manchester United », a déclaré Raiola à Tuttosport.

« Paul est mécontent de Man United car il n’est plus en mesure de s’exprimer comme il le voudrait et comme on l’attend. »

Mais il y a aussi beaucoup de discussions sur les remplaçants potentiels et d’autres nouvelles signatures qui pourraient franchir la porte en janvier.

Voici donc les dernières nouvelles et rumeurs de transfert autour de United.

Cela a été un tourbillon ces dernières 24 heures après les commentaires de Mino Raiola selon lesquels Paul Pogba est «malheureux» à Old Trafford.

Beaucoup, dont Rio Ferdinand et Gary Neville, ont critiqué Raiola pour avoir suscité une autre saga, le premier exhortant le club à le libérer.