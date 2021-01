Manchester United a subi un mauvais été de recrutement, mais en a tourné en dérision ces derniers mois.

Ole Gunnar Solskjaer n’a vu aucun de ses principaux objectifs arriver à Old Trafford l’été dernier, mais ils sont toujours au deuxième rang du classement.

Jadon Sancho était leur cible la plus médiatisée et ils pourraient bien revenir dans six mois pour tester la détermination du Borussia Dortmund.

On pense que le patron de United veut plusieurs nouveaux visages alors qu’il continue de combler les trous dans son équipe avec un demi-centre également sur sa liste de souhaits.

Solskjaer doit cependant être prudent face à d’éventuels départs alors qu’il continue d’essayer de garder ses deux gardiens heureux.

Voici les dernières rumeurs de transfert à Old Trafford.

United est convaincu que le prix de Jadon Sancho baissera selon 90min.

L’attaquant du Borussia Dortmund était la principale cible de transfert du club cet été, mais il exigeait plus de 100 millions de livres sterling pour l’Anglais.