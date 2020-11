Tour d’horizon des transferts de Liverpool: “ Next Kompany ” veut le déménagement d’Anfield, mise à jour Haaland

Liverpool entame le match de Premier League de ce week-end contre Brighton & Hove Albion en sachant une victoire au stade Amex et tout autre chose qu’une victoire de Tottenham à Chelsea dimanche verra les champions terminer ce week-end en haut du tableau.

Cependant, bien que les Reds aient l’air forts, une succession de blessures a soulevé des questions quant à savoir si Jurgen Klopp ajoutera à son équipe en janvier.

Diogo Jota, Thiago et Kostas Tsimikas ont tous terminé leurs déplacements à Anfield lors de la dernière fenêtre, et il y a eu beaucoup de spéculations sur les tenants et les aboutissants futurs.

Nous avons les dernières nouvelles de toute l’Europe alors que les Reds attendent avec impatience ce qui pourrait être une 2021 mouvementée sur le marché des transferts.





Gini Wijnaldum est hors contrat à Anfield cet été et pourrait ouvrir des discussions avec des prétendants potentiels en janvier en vue de partir en liberté.

Cependant, selon le Sportif , le Néerlandais pourrait encore finir par prolonger son séjour dans le Merseyside.

Selon leur rapport, la situation sur l’avenir du milieu de terrain reste «fluide», toutes les options restant à la disposition des parties en question.