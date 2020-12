Jurgen Klopp investit-il dans des renforts le mois prochain? Ou s’en tenir à sa récolte actuelle?

Telles sont les questions sur toutes les lèvres autour de Merseyside au milieu des tests de Liverpool et de la crise des blessures apparemment sans fin.

Jusqu’à présent, ils ont bien résisté à la tempête, mais l’équipe de Klopp est étirée à sa limite avec l’intensité des matches qui ne devrait s’accélérer que dans la nouvelle année.

Plusieurs joueurs ont été liés à un passage à Anfield lors de la réouverture de la fenêtre de transfert en janvier.

Dans cet esprit, voici les dernières rumeurs concernant les champions en titre.

Liverpool aurait envisagé une décision du défenseur romain Roger Ibanez pour aider à atténuer leur crise de blessures.

Le joueur de 22 ans est actuellement prêté au club italien par ses rivaux de Serie A, Atalanta, mais les Reds espèrent conclure un accord avant que son changement ne devienne permanent cet été.

Selon AS Roma Live via Sport Witness, Liverpool est prêt à payer environ 30 millions de livres sterling pour Ibanez, qui faisait auparavant l’objet d’enchères infructueuses de Tottenham et Leicester.