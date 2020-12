Les blessures de Liverpool cette saison pourraient les forcer à entrer dans la fenêtre de transfert de janvier alors qu’ils cherchent des renforts.

Jurgen Klopp a été contraint de se passer de Virgil van Dijk et Joe Gomez alors que plusieurs de ses autres stars ont dû faire face à des épisodes.

Le manque d’options défensives a été la principale préoccupation de l’Allemand qui a la chance de posséder de nombreuses richesses offensives.

Cela peut l’amener à ajouter plusieurs joueurs à chaque poste avec des défenseurs au Portugal et en Allemagne que l’on pense être sur son radar.

Voici les dernières rumeurs de transfert entourant les champions de Premier League.

Le défenseur du RB Leipzig Ibrahima Konate est sur le radar de Klopp, selon le média allemand Bild.

Le jeune défenseur n’est pas aussi recherché que son demi-centre Dayot Upamecano.

Mais il reste un opérateur de qualité et s’est imposé de plus en plus en Allemagne après son départ de Sochaux en 2017.