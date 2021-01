Nous sommes maintenant au cinquième jour de la fenêtre de transfert de janvier et pour l’instant, Liverpool n’a toujours pas fait de mouvement sur le marché.

Les Reds ont de nouveau glissé en Premier League lundi avec une défaite 1-0 contre Southampton, et la course au titre semble certainement être beaucoup plus disputée cette saison.

Dans cet esprit, Jurgen Klopp pourrait bien souhaiter renforcer son équipe avant la fin du mois alors que lui et son équipe cherchent à terminer premiers pour la deuxième saison consécutive.

En attendant, il reste à voir s’il y a également des dépenses, avec un certain nombre de joueurs en rupture de contrat cet été.

Voici toutes les dernières rumeurs venant d’Anfield …

Les Reds ont été liés à un certain nombre de défenseurs centraux depuis que Virgil van Dijk et Joe Gomez ont subi des blessures à long terme.

Et la star de la Juventus, Merih Demiral, est le dernier nom à être suggéré comme signature potentielle en janvier.

Le joueur de 22 ans a eu du mal à faire impression pour les géants italiens cette saison, en commençant seulement cinq fois en Serie A, et on pense que la Juve accepterait une offre d’environ 45 millions de livres sterling pour l’international turc.