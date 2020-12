Un certain nombre de sorties potentielles sont à prévoir à Liverpool cet hiver alors que Jurgen Klopp cherche à affiner son équipe.

Un homme potentiellement sur le billot est l’attaquant suppléant Divock Origi, qui pourrait être en ligne pour un retour en Belgique.

Pendant ce temps, il y a un développement en ce qui concerne la cible à long terme Ben White, Manchester United serait également intéressé par le défenseur de Brighton.

Liverpool doit jongler avec ses priorités, avec le programme festif chargé qui persiste avant la fenêtre de transfert et un certain nombre de problèmes de blessures qui entravent déjà l’équipe de Klopp.

Donc, sans plus tarder, voici le tour d’horizon des transferts de vendredi à Liverpool.

Les gros bonnets de Liverpool ont refusé des «offres sérieuses» pour le milieu de terrain Curtis Jones, qui est devenu un habitué de la première équipe cette saison, selon Fabrizio Romano.

Le journaliste a déclaré au podcast Here We Go: «Ils lui ont déjà fait signer un nouveau contrat pour cinq ans, il l’a signé il y a des mois mais ils veulent bien sûr le garder pour l’avenir.

«Ils ont reçu une offre d’un club qui voulait signer Curtis Jones sur un accord permanent, donc c’était une offre sérieuse. Ce n’était pas d’Angleterre, [it was] d’un autre pays, [but] ils ont dit non.