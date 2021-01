La défaite 3-2 de Liverpool face à Manchester United dimanche a réaffirmé la nécessité pour le club de recruter un défenseur central avant la fin du mercato de janvier.

Le jeune Rhys Williams a lutté contre l’expérience d’Edinson Cavani et le génie technique de Marcus Rashford, tandis que le passage continu de Fabinho en défense a nui au milieu de terrain des Reds.

En tant que tel, il n’est pas surprenant que Jurgen Klopp soit toujours intéressé par la star du Bayern Munich, David Alaba. L’Autrichien polyvalent est capable de jouer un certain nombre de rôles et a excellé à l’arrière gauche et à l’arrière central ces dernières saisons.

On pense également que Liverpool a pris contact avec un ancien défenseur d’Arsenal alors qu’il vise à boucher le trou dans sa ligne de fond.

Avec également une mise à jour sur Kylian Mbappe, voici le tour d’horizon des transferts de mardi à Liverpool.

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, continue de convoiter David Alaba et a exhorté les chefs d’Anfield à suivre le rythme dans la course à la star du Bayern Munich, selon les rapports de l’Espagne, par Sports Mole .

Alaba, 28 ans, serait sur le point de signer un pré-contrat avec le Real Madrid avant de déménager au Santiago Bernabeu en tant qu’agent libre cet été.

Mais Klopp reste un grand admirateur de l’international autrichien, qui a joué un rôle clé lorsque le Bayern a remporté le triplé continental la saison dernière.