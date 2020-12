Chelsea est revenu en forme après deux défaites consécutives pour battre West Ham 3-0 à Stamford Bridge lundi soir.

L’équipe de Frank Lampard a remonté la table avec la victoire, à six points de Liverpool au sommet de la Premier League.

Les Blues étaient occupés dans la fenêtre estivale, dépensant plus de 200 millions de livres sterling alors que Lampard cherchait à construire une équipe capable de remporter le titre.

Mais janvier pouvait encore voir les tenants et les aboutissants alors qu’il continuait à mettre son empreinte sur l’équipe.

Il y a eu des gagnants et des perdants dans l’équipe de Chelsea alors qu’ils commencent à obtenir un onze de départ réglé.

Dans cet esprit, nous examinons les dernières rumeurs de transfert de l’ouest de Londres avec la fenêtre de transfert de janvier juste au coin de la rue.

L’arrière central en disgrâce Antonio Rudiger est à nouveau lié à un transfert au PSG après que le manager Thomas Tuchel aurait récemment préconisé sa signature.

Les géants français sont actuellement sans Marquinhos et Presnel Kimpembe en raison d’une blessure, et Rudiger est considéré comme un bon choix en raison de son expérience en Europe et du football régulier de haut niveau.