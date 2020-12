Chelsea accueillera Krasnodar en Ligue des champions ce soir en sachant qu’ils ont déjà obtenu la qualification.

Avec un match à disputer en phase de groupes, les Bleus passeront en tête après avoir battu Séville 4-0 la semaine dernière.

Cela signifie qu’ils sont, en théorie, plus susceptibles d’obtenir un tirage plus favorable – bien que tout soit possible.

Pour Frank Lampard, c’est un énorme moment de soulagement sachant qu’il peut permettre à certaines de ses stars les plus âgées de passer une nuit de congé avant un horaire chargé en décembre.

Mais les blessures commencent à reculer avec Hakim Ziyech et Callum Hudson-Odoi.

C’est un coup dur pour ce dernier, qui aurait sans doute été une caractéristique plus importante dans les matchs ce mois-ci avant sa blessure aux ischio-jambiers.

Cependant, l’intérêt pour le joueur de 20 ans devrait croître en janvier alors que la nouvelle recrue Edouard Mendy a attiré l’attention.

Voici les dernières rumeurs de transfert de Chelsea.