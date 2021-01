Le mercato de janvier, du moins en ce qui concerne la Premier League, a souvent tourné autour de l’avenir d’Olivier Giroud ces dernières saisons.

L’attaquant a mis fin à une longue période avec Arsenal pour rejoindre son rival londonien Chelsea lors de la fenêtre de janvier 2018, tandis que l’année dernière, il était très proche de rejoindre l’Inter Milan.

Giroud n’a pas non plus fait la une des journaux en 2021, les clubs de Ligue 1 et de Serie A continuant de courtiser le joueur de 34 ans.

Mais il y a une mise à jour positive pour Chelsea qui vise à garder la main sur son co-meilleur buteur pendant au moins le reste de la saison.

Ailleurs, Frank Lampard a concocté un plan pour deux de ses arrières gauches, tout en laissant la porte ouverte à un milieu de terrain pour revenir dans la première équipe suite à son prêt.

Voici le tour d’horizon des transferts de Chelsea dimanche.

Chelsea a reçu un coup de pouce majeur en tentant de garder Olivier Giroud dans l’ouest de Londres pendant au moins le reste de la saison.

Giroud, 34 ans, a encore six mois sur son contrat à Stamford Bridge et aurait eu des entretiens avec la Juventus sur un transfert potentiel.