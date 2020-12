La victoire surprise d’Arsenal sur Chelsea dimanche a soulagé le manager Mikel Arteta.

Mais le patron des Gunners devrait encore se renforcer lorsque la fenêtre de transfert de janvier ouvrira la semaine prochaine.

Arsenal a manqué de créativité en l’absence de Mesut Ozil en exil, et Arteta semble prête à rechercher un milieu de terrain offensif lors des ventes de janvier.

Et il y a également eu des appels pour que l’entraîneur signe un nouvel attaquant, comme Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette ayant lutté pour les buts cette saison.

Avec des départs également potentiellement sur les cartes, voici les dernières rumeurs de transfert d’Arsenal.

Riqui Puig de Barcelone et Julian Brandt du Borussia Dortmund sont les derniers joueurs à être liés à Arsenal alors que Mikel Arteta cherche à ajouter plus de créativité à ses côtés.

Houssem Aouar est sur le radar des Gunners depuis l’été dernier, lorsque Lyon est resté fidèle à son prix de 55 millions de livres sterling.

Et Puig et Brandt ont été identifiés comme des alternatives potentielles, selon The Athletic.