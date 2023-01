Tour d’horizon des sports Record Newspapers du vendredi 13 janvier: Yorkville et le basket-ball des garçons d’Oswego remportent des victoires

BASKET GARÇONS

Yorkville 56, Plainfield Central 39

Kaevian Johnson et Jory Boley ont chacun marqué 12 points et LeBaron Lee et Jacob Homerding en ont chacun ajouté 10 pour les Foxes (16-3, 7-2).

Oswego 63, Plainfield Sud 47