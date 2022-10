Tour d’horizon des sports PC :

VOLLEY-BALL

Le comté de Putnam a vaincu. Gardner-South Wilmington 25-20, 25-18 : Tori Balma a récolté 21 passes décisives, huit points, un as, six attaques décisives, cinq récupérations et un bloc le mardi 4 octobre pour mener les Panthers à une victoire hors conférence à Granville.

Maggie Richetta a réussi 10 attaques décisives pour PC tandis qu’Avery Moutray a ajouté 10 récupérations, six points, trois as, cinq attaques décisives et quatre passes décisives.

Marquette a vaincu. Comté de Putnam 25-19, 25-21 : Balma a récolté 14 passes décisives, trois attaques décisives et un as le jeudi 6 octobre alors que les Panthers ont perdu un match de la Tri-County Conference à Granville.

Richetta a ajouté neuf attaques décisives pour PC (12-9-3, 3-3 TCC).

CROSS-COUNTRY

A Sénèque : Daniella Bumber de Henry-Midland a couru un 20: 59.08 le mardi 4 octobre pour se classer deuxième dans l’invitation Spooktacular de Seneca.

Sa coéquipière Mikayla Frawley s’est classée neuvième en 26:05.57.

Chez les garçons, Wyatt Grimshaw du comté de Putnam a terminé quatrième en 19: 29,12, tandis que Preston Rowe de Henry-Midland a terminé sixième en 19: 44,64.