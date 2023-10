Tour d’horizon des sports NewsTribune du vendredi 6 octobre 2023

GOLF GARÇONS

À Bloomington : Wyatt Novotny, étudiant en deuxième année de Bureau Valley, a obtenu un 87 vendredi au parcours de golf Prairie Vista pour se classer à égalité au 72e rang du tournoi d’État IHSA de classe 1A.

Novotny, qui a réussi sept pars lors de sa ronde, n’a pas accédé à la ronde finale de samedi. Les huit meilleures équipes et les 40 meilleurs individus qui ne font pas partie d’une équipe en progression après la ronde de vendredi passeront à samedi.

St. Anthony est en tête du classement par équipe avec un 311, suivi de Riverdale (312) et de Rockford Lutheran (319).

Le senior de River Ridge, Thomas Hereau, a tiré un 70 sous la normale pour prendre la tête individuelle après 18 trous.

RÉSULTATS DU JEUDI

VOLLEY-BALL

Henry-Senachwine 2, Saint-Bède 1 : Kaitlyn Anderson a réalisé 27 récupérations, 11 points, deux as et neuf attaques décisives alors que les Mallards ont remporté une victoire de 25-20, 21-25, 25-20 lors d’un match de la Tri-County Conference à Henry.

Abbie Stanbary a réalisé 15 récupérations, neuf attaques décisives et trois blocs pour Henry (15-10, 4-3 TCC), tandis que Lauren Harbison a récolté 21 passes décisives et 12 récupérations.

Princeton 2, Mendota 0 : Ellie Harp a servi 10 points et quatre as ainsi que cinq attaques décisives pour mener les Tigresses à une victoire de 25-16, 25-13 lors d’un match de la division Est de la Conférence des Trois-Rivières à Princeton.

Natasha Faber-Fox a récolté 13 passes décisives, huit points, quatre as, trois récupérations et deux attaques décisives pour Princeton (14-13-1, 6-3), tandis que Mariska Mount a récolté huit points, un as et trois récupérations.

Comté de Putnam 2, Roanoke-Benson 0 : Maggie Richetta a réalisé 12 récupérations, 10 attaques décisives, cinq points et deux blocs pour mener les Panthers à une victoire de 25-16, 25-20 lors d’un match de la Tri-County Conference à Granville.

Megan Wasilewski a récolté 23 passes décisives, sept récupérations et cinq points pour PC (15-7-1, 5-2 TCC), tandis que Salina Breckenrige a ajouté 13 points, un as, sept récupérations et un bloc.

Kewanee 2, Bureau Vallée 1 : Emma Stabler a réalisé 17 récupérations, 10 attaques décisives, huit points, deux as et deux blocs alors que le Storm a perdu 20-25, 26-24, 26-24 lors d’un match de la division Est de la Conférence des Trois-Rivières à Manlius.

Taylor Neuhalfen a réussi 12 attaques décisives pour Bureau Valley, tandis que Kate Salisbury a récolté 24 passes décisives, 12 récupérations et six points.

Fieldcrest 2, Tremont 0 : Kaylin Rients a réussi 10 attaques décisives et a servi deux as pour aider les Knights à remporter une victoire de 25-21, 25-17 dans la Conférence Heart of Illinois à Minonk.

Allie Wiesenhofer a réalisé 11 récupérations et six attaques décisives pour Fieldcrest (23-4, 7-2 HOIC), tandis que Kaitlin White a contribué six attaques décisives et deux as.

Newman 2, Hall 0 : Les Comets ont balayé les Red Devils 25-23, 25-15 lors d’un match de la division Est de la Conférence des Trois-Rivières à Sterling.

FOOTBALL GARÇONS

Mendota 5, Rochelle 3 : Johan Cortez a marqué deux buts alors que les Troyens terminaient la saison régulière avec une victoire à Rochelle.

Cesar Casas, Isaac Diaz et David Casas ont chacun marqué un but pour Mendota (19-2-2), tandis qu’Izaiah Nanez a obtenu une passe décisive et Mateo Goy a réalisé six arrêts.

TENNIS FILLES

Kewanee 4, Saint-Bède 2 : Les Bruins ont été balayés lors de matchs en simple lors d’une défaite au Pérou.

Ella Englehaupt et Georgina Guo de St. Bede ont gagné 6-3, 6-0 au double n°1 et Emma Smudzinski et Olivia Orteza ont gagné 6-3, 4-6, 10-6 au double n°2.

RÉSULTAT DU MERCREDI

FOOTBALL MASCULIN

IVCC 3, Daley 1 : Tyrese Baijnath a marqué deux buts pour aider les Eagles à remporter une victoire à Chicago.

Jorge Martinez a marqué un but pour IVCC (9-2-1), tandis qu’Ivan Patricio a récolté deux passes décisives et Colin Hart a réalisé sept arrêts.