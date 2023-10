Tour d’horizon des sports NewsTribune du samedi 7 octobre 2023

GOLF GARÇONS

À Bloomington : Wyatt Novotny, étudiant en deuxième année de Bureau Valley, a obtenu un 82 le deuxième jour de la compétition d’État IHSA de classe 1A au parcours de golf Prairie Vista.

Novotny a enregistré un birdie au n°8 et a réalisé neuf pars ce jour-là. Il a commencé au n°10 et a réussi un 44 sur ses neuf premiers trous. Novotny a obtenu un 38 sur ses neuf derniers.

Il a terminé avec un score de 169 en deux tours pour se classer 64e.

Le senior de River Ridge, Thomas Hereau, a remporté le titre individuel d’État avec un score de 143 sous la normale.

St. Anthony a remporté le championnat par équipe avec un 622, tandis que Riverdale (328) et Litchfield (636) complètent le top trois.

TENNIS FILLES

À Ottawa : L’équipe de double n°2 de La Salle-Pérou, composée de Kaylie Reese et Elisabeth Kamke, a remporté son groupe au tournoi de la Conférence Interstate 8 pour aider les Cavaliers à terminer à la deuxième place.

Les Cavs ont récolté 21 points pour terminer derrière Ottawa (25) et juste devant Morris (20) et Sycamore (19).

Reese et Kamke ont battu un tandem d’Ottawa 6-4, 6-3 dans le match pour le titre.

Elena Leone et Raleigh Leininger de L-P ont terminé deuxièmes au troisième rang du double, s’inclinant 4-6, 6-0, 10-2 contre une équipe d’Ottawa en finale.

Les Cavs ont également obtenu la troisième place d’Eva Cervantes au n°2 en simple et de Kylee Halm et Cali Mickley au n°1 en double.

Cervantes a battu Mika Moreland d’Ottawa 6-4, 6-3 dans le match pour la troisième place, tandis que Halm et Mickley ont battu un duo de Kaneland 7-6, 6-1 dans le match pour la troisième place.

Grace Pecchio a terminé cinquième au premier rang en simple pour les Cavs.

VOLLEY-BALL

À Princeton : Les Tigresses hôtes ont obtenu un score de 2-2 pour se classer deuxième de leur propre Princeton Invitational.

Princeton a battu Mendota (25-16, 125-21) et Reed-Custer (25-23, 25-21) et a perdu contre Sherrard (25-19, 25-22) et Byron (21-25, 25-15, 15). -13).

Ellie Harp a réussi 25 attaques décisives, 19 points, un as, 14 récupérations et deux blocs pour Princeton (16-15-1), tandis que Natasha Faber-Fox a récolté 69 passes décisives, 41 points, 14 as et 17 récupérations.

Harp a été élu dans l’équipe de tous les tournois.

Mendota a terminé troisième. Lily Leifheit et Reanna Branted des Spikers ont été nommées dans l’ensemble du tournoi.

Sherrard a remporté le tournoi, tandis que Reed-Custer a terminé quatrième et Byron cinquième.

Princeton a organisé une collecte de fonds « Volley for the Cure » pendant le tournoi et a récolté 4 582 $ pour l’hôpital pour enfants St. Jude.

Earlville 2, Somonauk 0 : Brooklynn Guelde a récolté 18 passes décisives, 11 points et cinq as pour mener les Red Raiders à une victoire de 25-7, 25-17 lors du match pour la troisième place du Little Ten Conference Tournament à Leland.

Emily Harness a réalisé 12 récupérations, Hannah Pfaff a réussi huit attaques décisives et Bailey Miller a servi neuf points et trois as pour Earlville.

Bureau Valley 2, Princeville 1 : Emma Stabler a réalisé 14 récupérations, huit attaques décisives et sept points alors que le Storm s’est rallié à une victoire de 18-25, 25-16, 25-21 dans un match hors conférence à Princeville.

Taylor Neuhalfen a récolté huit points, un as, sept attaques décisives et trois blocs pour BV, tandis que Kate Salisbury a contribué 21 passes décisives, huit récupérations, deux blocs et deux as.

Cross-Country étudiante

Chez Sterling : Avery Waca de Princeton a couru le parcours de 3 milles à Hoover Park en 24:21,3 pour terminer 54e au Sterling Invitational.

Chez les garçons, Augustus a mené les Tigers en se classant 64e en 17:42,9.

Au Pontiac : Daniella Bumber de Henry-Midland a terminé le parcours de 3 milles du parcours de golf The Oaks at River’s Edge en 20:06 pour se classer 10e dans la Prairie Central Classic.

Chez les garçons, James Braun a mené les Timberducks en terminant 44e en 18:17,12.

FOOTBALL MASCULIN

IVCC 2, Triton 1 : Tyler Marconi et Michael George ont chacun marqué un but alors que les Eagles se sont améliorés à 10-2-1 avec une victoire à River Grove.

Ivan Patricio a contribué aux deux buts, tandis que Colin Hart a réalisé sept arrêts.

FOOTBALL FÉMININ

Triton 3, IVCC 0 : Les Eagles ont été tenus à l’écart du tableau d’affichage à River Grove.