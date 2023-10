Tour d’horizon des sports NewsTribune du samedi 30 septembre 2023

CROSS-COUNTRY

Chez Streator : Anthony Kelson et Dagen Setchell de Mendota ont terminé doublé dans la course pour garçons de 3 milles lors du La Salle County Invitational samedi au parcours de golf de Westwood.

Kelson a terminé en 16:22, tandis que Setchell a franchi la ligne d’arrivée en 17:08,6.

Les Troyens ont terminé troisièmes avec 72 points. Ottawa a gagné avec 40 et La Salle-Pérou a terminé deuxième avec 48.

Adam Kasperski (17:17,3), Braylin Bond (17:40,5) et Griffin Hammers (17:48) ont terminé quatre-cinq-six pour les Cavaliers.

Chez les filles, LP a récolté 57 points pour terminer derrière Ottawa (34) et Seneca (42).

Ashlee Lord a mené les Cavs en se classant deuxième en 20:36,1, tandis qu’Anya De La Luz a terminé septième en 21:50.

À Elmwood : Caleb Krischel de Fieldcrest s’est classé 30e en 16:53 à l’Elmwood Invitational.

Bureau Valley a terminé 16e au classement par équipe. Adrian Gallardo a mené le Storm en terminant 66e en 18:16,2.

Chez les filles, Clare Phillips, de Fieldcrest, a terminé 65e en 21:44,7. Les Knights ont terminé 18e en équipe.

À Peoria : Les filles de Princeton se sont classées 33e au Patriot Invitational à Detweiller Park.

Ruby Acker a mené les Tigresses en se classant 122e en 21 :32, tandis que Payton Frueh a terminé 127e en 21 :41.

Chez les garçons, les Tigers ont terminé 42e, menés par Augustus Swanson, qui s’est classé 167e en 17 :46.

FOOTBALL GARÇONS

Mendota 2, Quincy Notre Dame 2 : Les Trojans ont fait match nul contre QND lors de la dernière journée de la Great River Classic à Burlington, Iowa.

Cesar Casas et Isaac Diaz ont chacun marqué un but pour Mendota (17-2-2).

La Salle-Pérou 5, Serena 2 : Les Cavaliers étaient menés 2-1 en seconde période avant de marquer les quatre derniers buts du match pour remporter une victoire hors conférence à Serena.

VOLLEY-BALL

Chez Orion : Princeton s’est classé sixième au tournoi d’Orion.

Les Tigresses ont obtenu un doublé en poule avec une victoire de 21-8, 15-21, 21-17 contre Monmouth United et des défaites contre Orion (21-15, 21-6) et United Township (11-21, 21-19). , 21-11).

Monmouth-Roseville a battu Princeton 21-15, 20-22, 21-14 dans le match pour la cinquième place.

Natasha Faber-Fox a récolté 73 passes décisives, 22 points, quatre as, 16 récupérations et deux blocs pour Princeton (12-13-1), tandis que Miyah Fox a contribué 29 récupérations, 26 points et trois as.

Fox a été nommé dans l’équipe de tous les tournois.

FOOTBALL MASCULIN

IVCC 3, Kankakee 0 : Tyler Marconi a marqué deux buts pour aider les Eagles à remporter une victoire à La Salle.

Tyrese Baijnath a récolté un but et deux passes décisives pour IVCC (8-2-1), tandis que Rodrigo Rochete a obtenu une passe décisive et Colin Hart a réalisé cinq arrêts.

VOLLEY-BALL FÉMININ

Chez Cicéron : IVCC est allé 1-1 au Morton College, perdant contre les Panthers hôtes (25-11, 25-21, 19-25, 25-22) et battant Prairie State (25-15, 25-9, 25-10).

Contre Morton, Ella Sibert a réussi 11 attaques décisives et a réalisé deux blocs, tandis que Katie Bates a réalisé 29 passes décisives et 12 récupérations.

Bates a récolté 23 passes décisives et neuf récupérations contre Prairie State, tandis que Brea Konwinski a contribué 11 attaques décisives.

TARD VENDREDI

COLLÈGE CROSS-COUNTRY

En mode normal : Christian Yepsen, étudiant de première année à l’IVCC et diplômé de Princeton, a réalisé un record personnel de 34: 11,62 dans la course de 8 km au Heartland Invitational.

Zviko Bingura (35 :13,49), Tafara Kaguru (37 :22,32) et Shingai Manyonga (38 :11,63) ont tous réalisé des records personnels pour les Eagles.

Azael Vargas, ancien élève du comté de Putnam, a arrondi les buteurs de l’IVCC en exécutant un 39: 52,44.

Yovanna Reyes, diplômée de Hall, a couru un temps de 28: 37,41 au 5 km féminin.

Pour Sauk Valley, Lexi Bohms, diplômée de Princeton, a réalisé un temps de 22:20,78, tandis que Jillian Hulsing, diplômée de Bureau Valley, a réalisé un temps de 25:34,29.