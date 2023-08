Tour d’horizon des sports NewsTribune du samedi 26 août 2023

L’équipe de football masculine de Mendota a remporté trois matchs samedi pour remporter le tournoi de l’Oregon pour la troisième année consécutive.

Les Trojans ont battu l’Oregon 7-0, ont mis Riverdale en déroute 8-0 et ont battu Richmond-Burton 2-1 au championnat.

Johan Cortez a marqué quatre buts et obtenu une passe décisive contre l’Oregon, tandis qu’Isaac Diaz a inscrit deux buts et une passe décisive et David Casas a ajouté un but.

Contre Riverdale, Cameron Kelly et Bryan Herrera ont marqué deux buts chacun, tandis que Diaz, David Casas, Cesar Casas et Ramiro Palacios ont contribué un but chacun.

En championnat, Diaz a marqué le but vainqueur à sept minutes de la fin. Kaleb Kleckner a inscrit un but et une passe décisive, tandis que Mateo Goy a réalisé six arrêts pour les Troyens (5-0-1).

Chez DePue : La Salle-Pérou s’est classée deuxième dans le tournoi War on 34 d’Earlville.

Les Cavaliers ont battu Morris 1-0 en demi-finale. Antonio Martinez a marqué le but grâce à une passe décisive de Gio Garcia. Jacob Gross a réalisé sept arrêts.

LP a perdu 1-0 contre Westminster Christian dans le match pour le titre.

Les Red Raiders, hôtes, se sont classés troisièmes en perdant 3-0 contre Westminster Christian en demi-finale avant de battre Morris 2-1 aux tirs au but lors du match pour la troisième place.

Griffin Cook a marqué le but réglementaire d’Earlville grâce à une passe décisive d’Easton Fruit.

DePue-Hall a terminé septième, battant Pecatonica 3-0 en demi-finale de consolation avant de perdre 8-1 Kewanee en finale de consolation.

Francisco Moreno a marqué deux buts contre Pecatonica, tandis que Gabriel Cano a marqué sur penalty. Moreno a marqué le seul but des Little Giants contre Kewanee grâce à une passe décisive d’Osvaldo Moreales.

VOLLEY-BALL

À Springfield : La Salle-Pérou s’est classée quatrième au tournoi luthérien de Springfield ce week-end.

Les Cavaliers ont obtenu une fiche de 3-0 en poule avec des victoires contre Springfield Lutheran (25-8, 25-20), Triad (23-25, 25-15, 15-3) et Metro East (25-11, 25-14) .

LP a perdu contre Staunton en demi-finale 25-20, 21-25, 15-8 et contre Glenwood lors du match pour la troisième place 25-18, 25-17.

Addison Urbanski a récolté 59 passes décisives, 49 points, 22 attaques décisives et 10 blocs, Kaylee Abens a récolté 66 points et 10 as et Ava Currie a contribué 28 attaques décisives et 13 blocs.

Urbanski et Abens ont été nommés dans l’équipe de tous les tournois.

À Spring Valley : Allie Wiesenhofer a réussi 43 attaques décisives et 51 récupérations pour mener Fieldcrest à une fiche de 5-0 et au championnat au tournoi Early Bird de Hall.

En billard, les Knights ont battu St. Bede (25-17, 25-15), Stark County (25-6, 25-9) et Hall (25-12, 25-16).

Fieldcrest a battu Princeton 25-11, 25-15 en demi-finale.

Au championnat, les Knights ont dominé Sherrard 23-25, 25-23, 25-23. Wiesenhofer a réalisé 12 attaques décisives, tandis que Bella Fortner a réalisé 14 passes décisives et deux as.

Princeton s’est classé troisième.

Les Tigresses ont affiché une fiche de 2-0-1 en poule avec des victoires contre Roanoke-Benson (25-22, 25-20) et Galva (25-14, 25-14) et un match nul contre Sherrard (25-18, 18-25). ).

Princeton a perdu contre Fieldcrest en demi-finale avant de rebondir pour battre St. Bede 21-25, 25-10, 25-11 lors du match pour la troisième place.

Natasha Faber-Foz a mené Princeton avec 79 passes décisives, 25 récupérations, 23 points et neuf as, tandis qu’Ellie Harp a réalisé 30 attaques décisives, 20 points, six as et huit récupérations.

St. Bede a terminé quatrième.

Les Bruins avaient une fiche de 1-1-1 en poule, battant Stark County (25-15, 25-12), égalisant Hall (15-25, 25-22) et perdant contre Fieldcrest.

L’hôte Red Devis s’est classé cinquième. Hall avait une fiche de 1-1-1 en poule avec une victoire contre Stark County (25-11, 25-10), un match nul avec St. Bede et une défaite contre Fieldcrest. Hall a battu Roanoke-Benson 25-21, 25-22 dans le match pour la cinquième place.

À Somonauk : Le comté de Putnam est allé 2-1 pour se classer deuxième au tournoi de Somonauk.

Les Panthers ont battu Somonauk (25-20, 25-23) et Leland (25-14, 25-11) et ont perdu contre Hinckley-Big Rock (25-20, 25-23).

Maggie Richetta a réalisé 28 récupérations, 20 attaques décisives, 12 points, huit as et sept blocs pour PC (4-2), tandis que Megan Wasilewski a réalisé 56 passes décisives, 24 récupérations, 11 points, trois as, deux attaques décisives et un blocage.

GOLF FILLES

À Princeton : Princeton s’est classé troisième lors de son propre tournoi de style Ryder Cup avec un 191 à Wyaton Hills.

Rockridge a gagné avec un 169 et Dixon a terminé deuxième avec 180. La Salle-Pérou (209) s’est classé septième et Bureau Valley (242) huitième.

Le duo des Tigresses, Addie Carr et Halli Petersen, a terminé quatrième avec un 94, tandis que la paire d’Addie Hecht et Ava Morton a complété le score de l’équipe avec un 97.

La paire de LP composée d’Allie Thome et Makenna Zimmer s’est classée troisième avec un 90. Rashida Martin et Kirstyn Balensiefen ont mené le Storm avec un 117.

À Bloomington : St. Bede a obtenu un 450 à l’invitation catholique centrale de Bloomington.

Erin Dove a mené les Bruins avec un 104. Elle a été suivie par Anna Cryocki (106), Breanna Martinez (119) et Bella Hagnbauch (121).

TENNIS FILLES

Chez Sterling : Bailey Engels de St. Bede s’est classé troisième au deuxième rang du simple du tournoi Newman.

Également pour les Bruins, Ella Englehaupt et Georgina Guo ont remporté la tranche de consolation au premier rang du double.

Chez Sycomore : La Salle-Pérou a eu deux gagnants au tournoi de double Sycamore.

Kylee Halm et Cali Mickley ont remporté la tranche n°2, tandis que Grace Pecchio et Eva Cervantes ont remporté la tranche n°4.

GOLF GARÇONS

Chez McNabb : Henry-Senachwine a obtenu un score de 9 sous au Putnam County Scramble au Edgewood Park Golf Club.

Peoria Christian a gagné avec un score de moins de 14.

GOLF POUR HOMMES

À Freeport : L’équipe violette de l’IVCC s’est classée quatrième sur 19 équipes au Highland 36 du Park Hills Golf Course.

Drake Stoudt a mené les Eagles en inscrivant un 150 pour se classer à égalité au cinquième rang. Jake DeLaney a mené l’équipe grise IVCC en se classant neuvième à égalité avec un 151.

FOOTBALL MASCULIN

IVCC 2, Joliet 0 : Les Eagles ont remporté une victoire au Rotary Park de La Salle. IVCC est 2-0.

FOOTBALL FÉMININ

Joliet 11, IVCC1 : Les Eagles ont perdu au Rotary Park de La Salle. IVCC est 0-2.