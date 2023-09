Tour d’horizon des sports NewsTribune du samedi 23 septembre 2023

GOLF GARÇONS

Chez Mendota : Mendota a obtenu un 241 pour se classer quatrième dans son propre tournoi Ryder Cup modifié samedi au Mendota Golf Club.

Ottawa avait un 221 à gagner pour la troisième année consécutive, tandis que Morris (232) et Rock Falls (239) ont également remporté des trophées d’équipe.

Bureau Valley (248) s’est classé cinquième, La Salle-Pérou (249) sixième, Hall (257) huitième, Princeton (268) neuvième et Putnam County (331) 12e parmi les 12 équipes.

Owen Aughenbaugh et Brody Hartt ont obtenu un 77 pour se classer septièmes pour les Trojans, tandis que Dane Doyle et Haden Shakespeare ont obtenu un 78.

Pour le Storm, Colin Stabler et Logan Philhower avaient un 80, tandis que Wyatt Novotny et Landen Birdsley avaient un 81.

Anthony Ambler et Riley Cetwinski ont mené les Cavaliers en tirant un 78 pour se classer 10e, tandis que Will McLaughlin et Michael Milota ont obtenu un 84.

Landen Plym de Hall et Jacob Diaz ont terminé huitièmes avec une note de 77, tandis que Noah Plym et Joseph Perez ont obtenu une note de 90.

Tyson Phillips et Jackson Mason avaient un 85 pour les Tigers, tandis que Luke Smith et Nolan Kloepping avaient un 89.

FOOTBALL GARÇONS

Mendota 1, Monmouth-Roseville 0 : Isaac Diaz a marqué sur une passe décisive de Cesar Casas alors que les Trojans blanchissaient les Titans lors d’un match de la Conférence des Trois-Rivières à Mendota.

Mendota s’est amélioré à 15-0-1 et a remporté le titre de conférence pour la troisième année consécutive. MR est 11-2-1.

Alleman 5, DePue-Hall 0 : Les Little Giants ont été tenus à l’écart du tableau d’affichage à Moline.

VOLLEY-BALL

Chez Braidwood : Le comté de Putnam a terminé cinquième au tournoi Reed-Custer.

En poule, les Panthers se sont séparés de Mendota (25-17, 24-25) et ont perdu contre Elmwood Park (25-23, 25-13) et Cissna Park (25-23, 25-19).

Le comté de Putnam a battu Momence (25-19, 25-14) et Mendota (25-23, 25-27, 25-16).

Maggie Richetta a mené les Panthers (13-7-1) avec 58 récupérations, 42 attaques décisives, sept blocs et quatre as, tandis que Megan Wasilewski a récolté 78 passes décisives et 32 ​​récupérations.

Mendota avait une fiche de 0-2-1 en poule avec une séparation avec PC et des défaites contre Cissna Park (25-17, 25-20) et Elmwood Park (25-17, 25-22).

En bracket play, les Spikers ont battu Hall (25-23, 23-25, 25-16) avant de s’incliner face à Putnam County.

Maddy Becker a réalisé 102 passes décisives, 38 récupérations, 20 attaques décisives, cinq as et trois blocs pour Mendota, tandis que Laylie Denault a réalisé 37 récupérations, 20 attaques décisives, deux as et un blocage.

Cross-Country étudiante

Chez Kewanee : Anthony Kelson de Mendota a couru le parcours de 3 milles du parcours de golf de Baker Park en 17 : 15,78 pour remporter le Boiler Invitational.

Eri-Martinez-Prado de Hall s’est classé sixième en 19:25,68, tandis que Dagen Setchell de Mendota a terminé 10e en 19:35,27.

Noah Dorsey a mené Henry-Midland en terminant 16e en 20:30,17, et Landon Hulsing de Bureau Valley a terminé 24e en 21:32,62.

Chez les filles, Daniella Bumber de H-M s’est classée huitième en 24:52,16, tandis que sa coéquipière Sam Nauman a terminé 27e en 24:52,16.

Chez Sterling : La Salle-Pérou avait trois filles classées dans le top 50 du Rock River Run.

Ashlee Lord a mené les Cavaliers en terminant 31e en 20:50,8, tandis que Kiely Domyancich était 41e en 21:34,7 et Anya De La Luz 42e en 21:37,3.

Chez les garçons, Augustus Swanson de Princeton s’est classé 49e en 17:35,9 et Adam Kasperski de L-P 52e en 17:40,4.

Chez Herscher : Caleb Krischel de Fieldcrest a couru le parcours de 3 milles en 17:22,8 pour se classer 12e à l’invitation Herscher.

Chez les filles, Clare Phillips de Fieldcrest s’est classée 14e en 22:14,8.

VOLLEY-BALL FÉMININ

À Sugar Grove : IVCC est allé 1-1 samedi lors du tournoi crossover de la région 4 à Waubonee.

Les Eagles ont battu les Chiefs hôtes 21-25, 25-21, 19-25, 25-23, 15-13 et ont perdu contre McHenry County 25-17, 21-25, 25-17, 25-18.

TENNIS FÉMININ

Comté de McHenry 6, IVCC 3 : Les Eagles ont perdu en route.