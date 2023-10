Tour d’horizon des sports NewsTribune du mercredi 4 octobre 2023

Cross-Country étudiante

Chez Mendota : Anthony Kelson de Mendota a couru le parcours de 2,96 milles au lac Mendota en 16:48 pour gagner par 39 secondes sur Averick Wiseman de Dixon mercredi.

Dagen Setchell de Mendota a terminé troisième en 18:03.

Dixon a gagné avec 24 points, tandis que les Trojans (39) ont terminé deuxièmes. Streator (70) a terminé troisième.

Chez les filles, Dixon a remporté les neuf premiers placers avec 15 points. Streator (54) a terminé deuxième et Mendota (77) troisième.

Anna Valdes de Mendota s’est classée 11e en 27:32. Vivian Lopez de DePue a terminé 16e en 29:31.

VOLLEY-BALL FILLES

Earlville 2, Hiawatha 1 : Mady Olson a réalisé 18 récupérations et neuf attaques décisives pour aider les Red Raiders, tête de série n°4, à remporter une victoire de 20-25, 25-21, 27-25 contre les Hawks n°5 lors d’un quart de finale de la Little Ten Conference à Leland.

Bailey Miller a réussi 10 attaques décisives et a réussi un blocage, Brooklyn Guelde a obtenu 26 passes décisives et un blocage, et Hannah Pfaff a servi six points et cinq as.

Earlville avance pour affronter le n°1 Newark en demi-finale à 18h30 vendredi. Les Norvégiens ont battu Leland n°9 25-16, 25-7.

Marquette 2, Saint-Bède 0 : Les Bruins ont perdu 25-13, 25-14 lors d’un match de la Tri-County Conference à Ottawa.

FOOTBALL GARÇONS

Sycomore 5, La Salle-Pérou 2 : Les Cavaliers ont perdu un match de la Conférence Interstate 8 à La Salle. LP était mené 2-1 à la mi-temps.

FOOTBALL FÉMININ

Morton 6, IVCC1 : Les Eagles ont marqué un but pour mettre fin à une séquence de quatre matchs sans but, mais ont perdu à La Salle.