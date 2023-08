Tour d’horizon des sports NewsTribune du mercredi 23 août 2023

Tyler Marconi a marqué deux buts et obtenu une passe décisive mercredi alors que l’équipe masculine de football IVCC a ouvert la saison avec une victoire de 6-0 contre Scott au Rotary Park de La Salle.

Jasiel Watson, Tyrese Baijnath, Rodrigo Rochete et Johnathan Cortez ont marqué des buts pour les Eagles, tandis qu’Ivan Patricio et Liam Clarkson ont chacun obtenu une passe décisive.

Colin Hart et Brayden Albert ont chacun effectué un arrêt alors qu’ils combinaient pour le blanchissage.

FOOTBALL FÉMININ

Scott 3, IVCC 2 : Les Eagles ont chuté lors de leur premier match de la saison au Rotary Park de La Salle.

VOLLEY FILLE

Henry-Senachwine déf. Galva 22-25, 25-17, 25-14 : Kaitlyn Anderson a réalisé 12 récupérations et cinq attaques décisives pour mener les Mallards à une victoire hors conférence à Galva.

Lauren Harbison a réalisé 19 passes décisives, Brooklyn Thompson a réalisé 14 récupérations, Taylor Frawley a réalisé 10 récupérations et deux as, et Harper Schrock a réussi sept attaques décisives pour Henry.