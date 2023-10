Tour d’horizon des sports NewsTribune du mercredi 11 octobre 2023

VOLLEY-BALL FILLES

Comté de Putnam 2, Lowpoint-Washburn 0 : Avery Moutray a récolté 14 points, six passes décisives, huit récupérations et quatre attaques décisives pour mener les Panthers à une victoire de 25-11, 25-15 lors d’une demi-finale de consolation du tournoi de conférence des trois comtés mercredi à Varna.

Megan Wasilewski a récolté 11 passes décisives, neuf récupérations, cinq points, un as et deux attaques décisives pour PC (16-8-1), tandis que Maggie Richetta a contribué cinq points, quatre as, quatre blocs, quatre récupérations et deux attaques décisives.

Tri-Vallée 2, Fieldcrest 0 : Allie Wiesenhofer a réussi 13 attaques décisives alors que les Knights ont perdu 26-24, 25-23 lors d’un match de la Heart of Illinois Conference à Minonk.

Macy Gochanour a récolté 15 passes décisives et 10 récupérations pour Fieldcrest (24-5, 8-3), tandis que Kaitlin White a contribué six attaques décisives et deux blocs.

FOOTBALL GARÇONS

Serena 4, DePue-Hall 3 : Les Little Giants, tête de série n°9, ont perdu contre les Huskers n°6 lors d’un quart de finale de classe 1A de Mendota Regional à Serena.

Serena avance pour affronter le n°1 Mendota en demi-finale à 10 heures samedi.

FOOTBALL MASCULIN

IVCC 4, banlieue sud 2 : Tyler Marconi a inscrit un but et deux passes décisives pour aider les Eagles à remporter une victoire en Hollande méridionale.

Johnathan Cortez, Ivan Patricio et Rodrigo Rachete ont également marqué pour IVCC (11-2-1), tandis que Colin Hart a réalisé 12 arrêts.

RÉSULTATS DE MARDI

TENNIS FILLES

Saint-Bède 2, Streator 2 : Les Bruins ont joué à égalité au Pérou.

Bailey Engels a gagné 6-1, 6-4 au n°1 en simple, tandis qu’Emma Smudzinski et Olivia Orteza ont gagné 6-3, 4-0 au n°2 en double avec l’abandon des Bulldogs.