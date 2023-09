Tour d’horizon des sports NewsTribune du mardi 5 septembre 2023

Cross-country

Chez Plano : Les équipes garçons et filles de La Salle-Pérou ont ouvert la saison avec des victoires mardi au Ross Greiter Invitational.

Les Cavaliers avaient les trois premiers coureurs chez les filles. Ashlee Lord a gagné avec un temps de 23 :09,33, suivie d’Anya De La Luz (23 :41,14) et Kiely Domyancich (24 :23,1).

Lylian Pabian (25:27,12) du L-P s’est classée cinquième et Gracie Politsch (26:27,9) septième.

Les Cavs ont marqué 18 points pour devancer Plano, deuxième, par 23.

Chez les garçons, Griffin Hammers (18:25,32), Adam Kasperski (18:33,4) et Braylin Bond (19:39,09) de L-P se sont classés respectivement troisième, quatrième et cinquième.

Les Cavs ont récolté 33 points pour battre l’IMSA, deuxième (41).

Golf pour garçons

À Princeton : Jacob Diaz a obtenu un 41 pour remporter les honneurs de médaillé et mener Hall à une victoire dans une triangulaire de la Conférence des Trois-Rivières au parcours de golf de Wyaton Hills.

Les Red Devils ont marqué un 175 pour battre Mendota (177) et Princeton (180).

Également pour Hall, Noah Plym a tiré un 42, Landen Plym un 44 et Joseph Perez a ajouté un 48.

Brody Hartt et Dane Doyle ont tiré 43 pour mener les Trojans, tandis qu’Owen Aughenbaugh a obtenu un 44 et Grady Jones a ajouté un 47.

Jackson Mason a mené les Tigers avec un 44, tandis que Tyson Phillips et Kaiden Coomer avaient chacun un 45 et Nolan Kloepping en a ajouté un 46.

À Spring Valley : Ryan Slingsby a obtenu un 40 pour remporter les honneurs de médaillé et aider St. Bede à remporter une victoire dans une conférence quadrangulaire des trois comtés au parcours de golf de Spring Creek.

Les Bruins ont marqué un 174 pour battre Henry-Senachwine (193), Marquette (199) et Putnam County (206).

Luke Tunnell (42), Logan Potthoff (43) et Zack Husser (49) ont complété le score pour St. Bede.

Carson Rowe a mené les Mallards avec un 45, tandis que Jacob Miller (47), Ben Meachum (50) et Lance Kiesewetter (51) ont également marqué pour Henry.

Jacob Edens avait un 47 pour les Panthers.

À Earlville : Earlville a obtenu un 171 pour battre Serena (173) et Indian Creek (203) dans une triangulaire de la Little Ten Conference.

Newman 165, Bureau Valley 188: Wyatt Novotny a obtenu un 40 alors que le Storm a perdu un match de la Conférence des Trois-Rivières au parcours de golf Emerald Hills à Sterling.

Landen Birdsley (43), Logan Phillhower (51) et Atticus Middleton (54) ont complété le score pour BV.

Golf filles

À El Paso : St. Bede a marqué un 232 pour terminer deuxième dans une triangulaire hors conférence au El Paso Golf Club.

El Paso-Gridley (208) a gagné et Pontiac (237) a pris la troisième place.

Anna Cyrocki (52), Erin Dove (56), Aleah Espel (59) et Andrea Brandner (65) ont marqué pour les Bruins.

Volley-ball féminin

Fieldcrest déf. LeRoy 25-10, 26-28, 25-18 : Allie Wiesenhofer a réalisé 10 récupérations et huit attaques décisives alors que les Knights ont remporté une victoire de la Conférence Heart of Illinois à LeRoy.

Kaylin Rients a réalisé neuf récupérations et sept attaques décisives pour Fieldcrest, tandis que Bella Fortner a ajouté 11 passes décisives et trois as.

Earlville déf. Lowpoint-Washburn 25-16, 25-15 : Nevaeh Sansone a récolté neuf points, sept as et huit attaques décisives pour mener les Red Raiders à une victoire hors conférence à Earlville.

Bailey Miller a récolté 10 points, cinq as et quatre attaques décisives pour Earlville (8-3), tandis que Brooklyn Guelde a contribué 15 passes décisives.

Kewanee déf. Princeton25-21, 25-19 : Ellie Harp a récolté huit points, six attaques décisives, trois récupérations, un bloc et un as alors que les Tigresses tombaient lors d’un match de la division Est de la Conférence des Trois-Rivières à Princeton.

Natasha Faber-Fox a récolté 14 passes décisives, sept récupérations, six points et un as pour Princeton (8-6-1, 1-1 TRC Est).

Annawan déf. Henry-Senachwine 25-19, 25-15 : Brooklynn Thompson a réussi neuf récupérations, huit points et un as alors que les Mallards ont perdu un match hors conférence à Annawan.

Kaitlyn Anderson a ajouté six attaques décisives, sept récupérations et un bloc pour Henry.

Football garçons

La Salle-Pérou 3, Somonauk 2 : Les Cavaliers ont remporté une victoire hors conférence à La Salle.

Riverdale 6, Princeton 3 : Les Tigres ont perdu à Princeton.

Tennis filles

Sycomore 4, La Salle-Pérou 1 : Les Cavaliers ont perdu une double rencontre de la Conférence Interstate 8 à Sycamore.