Tour d’horizon des sports NewsTribune du mardi 29 août 2023

VOLLEY-BALL

La Salle-Pérou déf. Bloomington25-18, 25-11 : Marissa Sanchez a réalisé 14 récupérations et 11 points pour aider les Cavaliers à remporter une victoire hors conférence mardi à Bloomington.

Addison Urbanski a récolté neuf passes décisives et six attaques décisives pour LP (5-2), tandis que Katie Sowers a ajouté neuf passes décisives et cinq attaques décisives.

Bureau Valley déf. Mendota19-25, 25-18, 25-18 : Emma Stabler a réussi 11 attaques décisives, 12 récupérations et six points pour mener le Storm à une victoire dans la division Est de la Conférence des Trois-Rivières à Mendota.

Kinley Canady a réussi sept attaques décisives, trois blocs, huit points et un as pour BV (3-4, 1-0 TRC East), tandis que Kate Salisbury a contribué 24 passes décisives, cinq attaques décisives, huit récupérations, huit points et trois as.

Laylie Denault a réalisé 11 récupérations, six attaques décisives et deux as pour les Spikers, tandis que Lilly Leifheit a réalisé 21 récupérations et un as.

Henry-Senachwine déf. Comté de Stark 25-13, 25-15 : Lauren Harbison a récolté 12 points, 11 passes décisives et sept récupérations pour aider les Mallards à remporter une victoire hors conférence à Toulon.

Harper Schrock a réussi six attaques décisives et un blocage pour Henry, tandis que Brooklyn Thompson a réalisé sept récupérations, cinq attaques décisives et trois points.

Indian Creek déf. LaMoille 25-8, 25-21 : Les Lions ont perdu un match de la Little Ten Conference à LaMoille.

VOLLEY-BALL FÉMININ

IVCC déf. Kishwaukee 25-12, 25-11, 25-21 : Ella Sibert a réussi huit attaques décisives alors que les Eagles ouvraient le match de la Conférence Arrowhead avec une victoire à Oglesby.

Emma Garretson (sept attaques décisives), Erica Antle (six attaques décisives), Camryn Piscia (cinq attaques décisives) et Olivia Shetterly (quatre attaques décisives) ont contribué au filet, tandis que Katie Bates a obtenu 25 passes décisives. Neely Hougas a mené la défense avec 10 récupérations pour IVCC (5-1).

GOLF FILLES

St. Bède 228, La Salle-Pérou 239 : Erin Dove a tiré un 50 pour aider les Bruins à remporter une victoire hors conférence à Oak Ridge de Senica à La Salle.

Anna Cyrocki (55), Aleah Epsel (61) et Bella Hagenbauch (62) ont complété le score pour St. Bede.

Allie Thome du L-P a été médaillée avec un 45, tandis que Delani Duggan (55), Sophia Chiu (61) et Makenna Zimmer (78) ont également marqué pour les Cavaliers.

Princeton 214, comté de Stark 220 : Addie Hecht a obtenu un 50 pour remporter les honneurs de médaillé et mener les Tigresses à une victoire hors conférence à Wyaton Hills à Princeton.

Également pour Princeton, Addie Carr avait un 53, Halli Peterson un 54 et Brinley Kloepping a ajouté un 57.

FOOTBALL GARÇONS

Mendota 9, Riverdale 2 : Cesar Casas a réussi un tour du chapeau et obtenu deux passes décisives pour mener les Troyens à une victoire à Port Byron.

Isaac Diaz a également marqué trois buts et obtenu une passe décisive pour Mendota (6-0-1), tandis que Johan Cortez a inscrit deux buts et une passe décisive. Angel Orozco a ajouté un but.

Serena 5, Princeton 2 : Les Tigres ont perdu à Serena.

GOLF GARÇONS

Hall 187, Kewanee 230 : Landen Plym a tiré un 42 pour remporter les honneurs de médaillé alors que les Diables Rouges ont remporté une victoire dans la Conférence des Trois-Rivières au parcours de golf de Spring Creek.

Johnni Escatel (47), Joe Perez (48) et Noah Plym (50) ont également marqué pour Hall.

Chez Dwight : St. Bede a terminé deuxième avec un 176 dans une quadrangulaire de la Tri-County Conference au Dwight Country Club.

Dwight a gagné avec un 155, tandis que Roanoke-Benson avait un 177 et Midland avait un 187.

Luke Tunnell a mené les Bruins avec un 41, tandis que Logan Potthoff (43), Abe Wiesbrock (45) et Zach Husser (47) ont complété les scores de St. Bede.

À Port-Byron : Mendota a obtenu un 172 pour terminer deuxième dans une triangulaire de la Conférence des Trois-Rivières.

Riverdale a gagné avec un 151. Erie-Prophetstown avait un 190.

Grady Jones et Owen Aughenbaugh ont chacun tiré un 42 pour les Trojans, tandis que Dane Doyle a obtenu un 43 et Cale Strouss un 45.

IVC 174, Henry-Senachwine 180 : Carson Rowe a obtenu un 36 pour remporter les honneurs de médaillé alors que les Mallards ont perdu un match hors conférence au Edgewood Park Golf Club à McNabb.

Jacob Miller et Landon Harbison avaient chacun un 47 pour Henry, tandis que Ben Meachum en a ajouté un 50.

TENNIS FILLES

Mendota 3, Kewanee 2 : Les Troyens ont balayé l’action en simple et ont remporté une victoire en double pour remporter une victoire à Mendota.

Ella Lewis a gagné 6-4, 6-3 au n°1 en simple, tandis que Natalia Salinas a remporté une victoire 7-6, 6-1 au n°2 en simple.

Leah Stamberger et Kylie Goldblatt se sont imposées 6-7, 6-2, 10-0 au deuxième rang du double pour les Trojans.

Cross-Country étudiante

À Ottawa : Anthony Kelson de Mendota a couru un temps de 17: 57,75 pour remporter une course de 3 milles à Catlin Park d’une minute et demie.

Son coéquipier Dagen Setchell a terminé troisième en 19:41,38, alors que les Trojans se sont classés troisièmes parmi les trois équipes complètes avec 55 points. Ottawa a gagné avec 28.

Eri Martinez-Prado de Hall s’est classée septième en 20:40,47.

Chez les filles, Peri Manning de Mendota a terminé 29e et Evelyn Castelan de Hall 32e.

À Chillicothe : Daniella Bumber de Henry-Midland a couru un temps de 21: 34,88 pour remporter une course de 3 milles au Three Sisters Park.

Cinq écoles étaient en compétition, mais une seule disposait d’une équipe complète.

Sam Nauman de H-M a terminé huitième en 25:55,15, tandis que Leah House de Bureau Valley a terminé 19e.

Chez les garçons, Bureau Valley a terminé troisième avec 72 points. Henry a terminé quatrième avec 96. IVC a gagné avec 22.

Adrian Gallardo s’est classé septième en 19:38,88 pour le Storm, tandis que son coéquipier Landon Hulsing a terminé 10e en 19:49,21. Preston Rowe des Mallards a terminé 12e en 20:07,21.