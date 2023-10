Tour d’horizon des sports NewsTribune du mardi 17 octobre 2023

VOLLEY-BALL

Comté de Putnam 2, Sénèque 0 : Megan Wasilewski a récolté 13 passes décisives, 12 récupérations, six points, un as et un kill pour mener les Panthers à 25-17, 25-18 lors d’un match de la Tri-County Conference mardi à Seneca.

Maggie Richetta a réussi six attaques décisives, ainsi que quatre blocs et quatre récupérations pour PC (19-12-1, 7-2 TCC), tandis qu’Ava Hatton a contribué huit récupérations, cinq attaques décisives, deux as et un bloc.

Henry-Senachwine 2, Lowpoint-Washburn 0 : Abbie Stanbary a réalisé neuf récupérations, huit attaques décisives, quatre points et deux as pour aider les Mallards à remporter une victoire de 25-19, 25-19 lors d’un match de la Tri-County Conference à Washburn.

Lauren Harbison a récolté 20 passes décisives pour Henry (20-15, 5-4 TCC), tandis que Taylor Frawley a réalisé neuf récupérations.

Fieldcrest 2, Ridgeview 0 : Les Knights, tête de série n°4, ont battu Ridgeview, n°13, 25-23, 25-17 au premier tour du tournoi de conférence McLean County/Heart of Illinois à Deer Creek-Mackinaw.

Fieldcrest (25-5) affrontera le n°5 Tremont en quarts de finale à 16h15 jeudi. Le vainqueur affrontera le n°1 Tri-Valley en demi-finale à 18h30 jeudi.

Newark 2, LaMoille 0 : Les Lions ont perdu 25-6, 25-5 lors d’un match de la Little Ten Conference à LaMoille.

FILLES NATATION

Au Pontiac : Sam Nauman a remporté deux épreuves individuelles et nagé dans deux relais gagnants pour aider la coopérative La Salle-Pérou à remporter une victoire triangulaire.

Les Cavaliers ont marqué 148 points pour battre Bloomington Central Catholic (102) et Pontiac (42).

Nauman a remporté le relais 200 mètres libre (2:20,14) et le 100 dos (1:10,38).

Elle a nagé avec Kailey Goetsch, Anna Weitl et Finley Jobst pour remporter le relais 200 libre (2:08) et a fait équipe avec Jobst, Goetsch et Clara Guglielmetti pour remporter le relais 400 libre (4:34,52).

Guglielmetti a remporté le 50 libre (30,58 secondes), Jobst a remporté le 100 libre (1:07,31) et Sarah Lowery a remporté le 100 papillon (1:20,84).

FOOTBALL FÉMININ

DuPage 11, IVCC 0 : Les Eagles sont tombés à 1-11 avec une défaite par blanchissage à La Salle.