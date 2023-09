Tour d’horizon des sports NewsTribune du mardi 12 septembre 2023

Cross-Country étudiante

À La Salle : Le junior de Mendota, Anthony Kelson, a couru mardi le parcours de trois milles à Baker Lake en 17:42 pour remporter une compétition de huit équipes organisée par La Salle-Pérou.

Le junior de Fieldcrest, Caleb Krischel, s’est classé deuxième en 18 :06, Adam Kasperski de L-P a terminé quatrième en 18 :17 et Dagen Setchell de Mendota a terminé cinquième en 18 :31.

Ottawa a gagné avec 36 points, suivi de LP (44) et Mendota (64).

Braylin Bond (18:42) et Griffin Hammers (19:01) se sont classés respectivement sixième et septième pour les Cavaliers.

Chez les filles, Ashlee Lord, senior LP, a terminé deuxième en 22:56, moins d’une seconde derrière Addyson Miller, d’Ottawa. Toujours chez les Cavs, Anya De La Luz (quatrième, 23:14) et Kiely Domyancich (septième, 23:47) se sont également classées dans le top 10.

Fieldcrest comptait deux parmi les 10 premiers : Clare Phillips (sixième, 23:41) et Tatiana Serna (huitième, 24:54).

Ottawa a gagné avec 28 points, suivi de LP (36) et Fieldcrest (72).

VOLLEY-BALL

Saint-Bède 2, Kewanee 1 : Les Bruins ont survécu aux Boilermakers 26-24, 16-25, 25-22 lors d’un match de la division Est de la Conférence des Trois-Rivières à Kewanee.

Comté de Putnam 2, salle 0 : Maggie Richetta a récolté 11 points, quatre as, 10 attaques décisives, trois récupérations et deux blocs pour mener les Panthers à une victoire de 25-17, 25-12 dans un match hors conférence à Spring Valley.

Megan Wasilewski a récolté 17 passes décisives, deux attaques décisives et deux récupérations pour PC (8-4), tandis qu’Ava Hatton a ajouté neuf récupérations, trois attaques décisives et deux as.

Newman 2, Mendota 1 : Maddy Becker a récolté 10 passes décisives, quatre récupérations et un as alors que les Spikers ont perdu 25-21, 25-27, 25-21 lors d’un match de la division Est de la Conférence des Trois-Rivières à Mendota.

Laylie Denault a réalisé sept récupérations et une attaque décisive pour Mendota, tandis que Reanna Brant a ajouté quatre attaques décisives et un blocage.

Indian Creek 2, Earlville 0 : Les Red Raiders ont perdu un match de la Little Ten Conference 29-27, 25-20 à Shabbona malgré quatre as de Ryleigh Dixon, 11 récupérations de Bailey Miller, 15 passes décisives de Brooklyn Guelde et 11 attaques décisives de Nevaeh Sansone.

Princeville 2, Henry-Senachwine 1 : Les Mallards ont perdu un match hors conférence à Princeville.

GOLF FILLES

Sterling 222, La Salle-Pérou 234 : Allie Thome de L-P a tiré un 43 pour remporter les honneurs de médaillé alors que les Cavaliers ont perdu un match hors conférence au Oak Ridge Golf Club de Senica à La Salle.

Sophia Chiu avait un 54 pour LP.

Saint-Bède 235, Alleman 237 : Erin Dove a obtenu un 56 pour aider les Bruins à remporter une victoire hors conférence au Spring Creek Golf Course à Spring Valley.

Aleha Epser avait un 57 pour St. Bede, tandis que Breanna Martinez et Bella Hagenbuch ont chacune ajouté un 61.

GOLF GARÇONS

À Spring Valley : Logan Potthoff a obtenu un 42 pour remporter les honneurs de médaillé et aider St. Bede à remporter une victoire dans une triangulaire au Spring Creek Golf Course.

Les Bruins ont marqué un 174 pour surpasser Lexington (198) et Alleman (205).

Luke Tunnell (43), Abe Wiesbrock (44) et Chris Gedraitis (45) ont complété le score pour St. Bede.

Chez McNabb : Jacob Miller a tiré un 40 pour remporter les honneurs de médaillé et mener Henry-Senachwine à une victoire dans une triangulaire au Edgewood Park Golf Club.

Les Mallards ont marqué un 172 pour battre le comté de Putnam (186) et le comté de Stark (200).

Lance Kiesewetter (43), Landon Harbison (44) et Carson Rowe (45) ont également marqué pour Henry.

Jacob Edens et Logan Keesee avaient chacun un 45 pour les Panthers, tandis qu’AJ Furer et Miles Walder avaient chacun un 48.

Princeton 155, Sherrard 155 : Princeton et Sherrard étaient à égalité dans un duel de la Conférence des Trois-Rivières, Princeton remportant la victoire au cinquième bris d’égalité au Frye Lake Golf Club à Sherrard.

Luke Smith et Tyson Phillips ont chacun tiré un 38 pour Princeton, tandis que Jackson Mason avait un 39. Kaiden Coomer a ajouté un 40.

Chez Mendota : Owen Aughenbaugh de Mendota a tiré un 40 pour remporter les honneurs de médaillé lors d’une triangulaire de la Conférence des Trois-Rivières au Mendota Golf Club.

Mendota et Monmouth-Roseville étaient à égalité à 175, mais les Titans ont remporté la victoire au cinquième score. Kewanee a terminé troisième avec un 224.

Brody Hartt a tiré un 43 pour Mendota, tandis qu’Evan McPheeters et Dane Doyle ont chacun obtenu un 46.

Sycomore 178, La Salle-Pérou 190 : Les Cavaliers ont perdu un match de la Conférence Interstate 8 sur la route.

TENNIS FILLES

Dixon 5, Mendota 0 : Les chevaux de Troie ont été balayés chez eux.