Tour d’horizon des sports NewsTribune du mardi 10 octobre 2023

VOLLEY-BALL

A Varna : Lauren Harbison a récolté 20 passes décisives, 16 récupérations, neuf points et quatre as pour mener Henry-Senachwine, tête de série n°5, à une victoire de 25-23, 14-25, 25-17 contre Seneca, n°1, dans un tournoi de conférence des trois comtés. demi-finale mardi à Midland High School.

Harper Schrock a réussi huit attaques décisives, Abbie Stanbary a réalisé 14 récupérations, six attaques décisives, six points, un as et trois blocs et Brooklynn Thompson a contribué 14 récupérations, neuf points et quatre attaques décisives.

Les Mallards (19-13) affronteront le numéro 2 Marquette du championnat à 19 heures jeudi.

Les Crusaders ont avancé avec une victoire de 25-15, 25-16 sur le n°6 St. Bede.

Sycomore 2, La Salle-Pérou 0 : Addison Urbanski a récolté neuf points, cinq passes décisives, cinq attaques décisives et cinq blocs alors que les Cavaliers ont perdu un match de la Conférence Interstate 8 à Sycamore.

Katie Sowers a récolté neuf points et sept passes décisives pour LP, tandis qu’Aubrey Duttlinger a ajouté cinq attaques décisives.

Earlville 2, LaMoille 0 : Hannah Pfaff a réalisé 10 récupérations et six attaques décisives pour aider les Red Raiders à remporter une victoire de la Little Ten Conference à LaMoille.

Bailey Miller a récolté 14 points, cinq as et huit attaques décisives pour Earlville, tandis que Brooklynn Guelde a contribué 18 passes décisives.

Kewanee 2, Mendota 1 : Les Spikers ont perdu 26-24, 23-25, 25-19 lors d’un match de la division Est de la Conférence des Trois-Rivières à Mendota.

FOOTBALL GARÇONS

Riverdale 2, Princeton 0 : Les Tigers, têtes de série n°10, ont vu leur saison se terminer avec une défaite contre les Rams n°8 lors d’un quart de finale régional de classe 1A Riverdale à Port Byron.

FOOTBALL FÉMININ

Harper 7, IVCC 1 : Les Eagles sont tombés à 1-10 avec une défaite à La Salle.