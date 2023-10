Tour d’horizon des sports NewsTribune du lundi 2 octobre 2023

GOLF GARÇONS

Chez Sherrard : Wyatt Novotny, étudiant en deuxième année de Bureau Valley, a obtenu un 9 sur la normale 79 dans la section Sherrard de classe 1A lundi au Frye Lake Golf Club pour gagner une place individuelle pour le tournoi d’État.

« C’est un de mes rêves depuis que j’ai commencé à jouer au golf. Chaque fois que je vais jouer au golf, je m’imagine toujours sur le 18e green et en train de réussir un birdie putt pour y arriver », a déclaré Novotny. «C’était une véritable corvée là-bas. Les greens roulaient très vite et quand le vent commençait à se lever, il fallait être très précis. Je pensais avoir bien géré la situation.

Novotny participera au tournoi d’État vendredi au parcours de golf Prairie Vista à Bloomington.

Le Storm a terminé neuvième en équipe avec un 350. Colin Stabler et Landen Birdsley avaient chacun un 86 pour BV, tandis qu’Atticus Middleton a ajouté un 99.

Rockford Lutheran, dirigé par le champion individuel Jake Guse (71), a remporté le titre par équipe avec un 315, tandis que Riverdale (319) et Fulton (333) ont également obtenu des places d’État.

Carson Rowe, étudiant en deuxième année de Henry-Senachwine, a tiré un 82, à un coup de moins d’une place dans l’État, tandis que Landen Plym, junior de Hall, a obtenu un 84 et que Luke Tunnell, senior de St. Bede, a obtenu un 85.

Fieldcrest avait trois concurrents : Nathan Buchanan (89), Connor Reichman (92) et Carter Senko (95).

Abraham Wiesbrock de St. Bede a tiré un 94 et Jacob Miller de Henry-Senachwine un 101.

À Freeport : Six golfeurs de la région ont vu leur saison se terminer au Freeport Sectional de classe 2A du parcours de golf de Park Hills.

Tyson Phillips de Princeton s’est rapproché le plus d’une place dans l’État, puisqu’il a obtenu un 87. Le score le plus élevé pour accéder à l’État était un 80.

La Salle-Pérou comptait trois golfeurs en compétition, Michael Milota (90), Will McLaughlin (94) et Riley Cetwinski (95), tandis que Brody Hartt de Mendota avait un 93 et ​​Dane Doyle un 100.

Dominic Lucchesi de Grayslake Central a remporté le titre individuel avec un 71.

Carmel a remporté le championnat par équipe avec un 312, tandis que Byron (315) et Burlington Central (322) ont également mérité des voyages dans l’État.

Ottawa a également tiré un 322, mais a perdu la troisième place et le voyage d’État au bris d’égalité du cinquième score.

GOLF FILLES

En mode normal : Allie Thome, junior de La Salle-Pérou, a obtenu un 99 à la section normale ouest de classe 2A au parcours de golf Ironwood et ne s’est pas qualifiée pour le tournoi d’État.

Reese Kite, de Waterloo, a remporté le titre individuel avec une note de 74.

Normal U-High a remporté le titre par équipe avec un 320, tandis que Lincoln-Way West (327) et Lincoln-Way Central (336) ont également obtenu des places dans l’État.

Au Pontiac : Trois golfeurs de la région ont terminé leur saison dans la section Pontiac de classe 1A au terrain de golf Wolf Creek.

La junior de Fieldcrest, Jessica Schultz, a obtenu un meilleur score de 96, tandis que sa coéquipière senior Ava Marty a obtenu un 101.

Addie Carr, junior de Princeton, a tiré un 114.

FOOTBALL GARÇONS

Earlville 1, DePue-Hall 0 : Trenton Fruit a marqué grâce à une passe décisive d’Easton Fruit pour permettre aux Red Raiders, tête de série n°3, de vaincre les Little Giants, n°6, au premier tour du tournoi de conférence Little Ten à Earlville.

Earlville avance pour affronter le n°2 Hinckley-Big Rock mardi à 19 heures à Hinckley. Les Royals ont avancé avec une victoire de 3-1 contre l’IMSA n°7.

DePue-Hall affrontera l’IMSA dans la tranche de consolation à 16h30 mardi.

Mardi également, la coopérative n°1 de Somonauk affrontera la n°4 d’Indian Creek, qui a battu la n°5 Serena 3-2 aux tirs au but lundi.

VOLLEY-BALL FILLES

Henry-Senachwine 2, Midland 1 : Kaitlyn Anderson a réalisé 12 attaques décisives, 19 récupérations et deux blocs pour mener les Mallards à une victoire de la Tri-County Conference à Henry.

Lauren Harbison a récolté 29 passes décisives, 17 récupérations et trois as pour Henry, tandis qu’Abbie Stanbary a contribué 22 récupérations et sept attaques décisives.

C’était la nuit rose pour Henry et les Mallards ont récolté plus de 1 500 $ pour la Fondation Susan G. Komen dans la lutte contre le cancer du sein.

À Leland : LaMoille et DePue ont perdu au premier tour du tournoi Little Ten Conference.

Les Lions n°10 ont perdu 25-11, 25-14 contre le n°7 Somonauk, tandis que les Little Giants n°11 ont perdu 25-11, 25-8 contre le n°6 Indian Creek.

Fieldcrest 2, Marquette 0 : Allie Wiesenhofer a réussi 11 attaques décisives et réalisé sept récupérations pour mener les Knights à un score de 25-14, 25-13 dans un match hors conférence à Minonk.

Kaitlin White a réussi sept attaques décisives et un blocage pour Fieldcrest (21-4), tandis que Macy Gochanour a récolté 10 passes décisives.

Ottawa 2, Mendota 0 : Les Spikers ont perdu 25-18, 25-9 dans un match hors conférence à Ottawa.