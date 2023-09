Tour d’horizon des sports NewsTribune du lundi 18 septembre 2023

Football pour garçons

Mendota 8, Stréateur 0 : Huit joueurs différents ont marqué un but alors que les Troyens se sont imposés lundi à Streator.

Kaleb Kleckner, Isaac Diaz, Johan Cortez, Cesar Casas, Angel Orozco, Sebastian Carlos, Sam Matura et Bryan Herrera ont chacun marqué un but, tandis que Cortez, Carlos, Mauricio Martinez, Izaiah Nanez et Cameron Kelly ont chacun obtenu une passe décisive.

Mateo Goy a réalisé deux passes décisives pour Mendota (13-0-1).

Earlville 3, Indian Creek 1 : Griffin Cook a décroché un tour du chapeau alors que les Red Raiders ont remporté une victoire de la Little Ten Conference à Earlville.

Trenton Fruit et Easton Fruit ont chacun obtenu une passe décisive pour Earlville (10-2).

Kaneland 6, La Salle-Pérou 2 : Les Cavaliers ont perdu un match de la Conférence Interstate 8 à Maple Park.

Serena 7, DePue-Hall 2 : Les Little Giants ont perdu un match de la Little Ten Conference à DePue.

Volley-ball

Comté de Putnam 2, Serena 0 : Maggie Richetta a réalisé 12 récupérations, huit attaques décisives et un blocage pour mener les Panthers à une victoire hors conférence 25-20, 25-14 à Granville.

Ema Bouxsein a récolté 19 passes décisives pour PC (9-5), tandis qu’Avery Moutray a ajouté 10 récupérations, cinq attaques décisives et deux as.

Île Rock 2, Princeton 0 : Natasha Faber-Fox a récolté 12 passes décisives alors que les Tigresses se sont inclinées 25-21, 25-11 lors d’un match hors conférence à Princeton.

Camryn Driscoll a contribué huit récupérations pour Princeton (9-10-1).

El Paso-Gridley 2, Henry-Senachwine 0 : Lauren Harbison a récolté 10 passes décisives et neuf récupérations alors que les Mallards ont perdu 25-15, 25-22 lors d’un match hors conférence à El Paso.

Kaitlyn Anderson a réussi huit récupérations, six points et deux attaques décisives pour Henry (11-7).

Streator 2, Saint-Bède 1 : Les Bruins ont perdu 15-25, 25-20, 25-15 dans un match hors conférence à Streator.

Golf pour garçons

Rochelle 168, Mendota 173 : Owen Aughenbaugh a obtenu un 41 alors que les Trojans ont perdu un match hors conférence au Fairways Golf Course à Rochelle.

Dane Doyle (43), Evan McPheeters (44) et Brody Hartt (45) ont complété le score pour Mendota.

Sherrard 160, Princeton 184 : Luke Smith a tiré un 44 alors que les Tigers perdaient un match de la Conférence des Trois-Rivières au Fyre Lake Golf Club à Sherrard.

Jayden Fulkerson et Jackson Mason avaient chacun un 45, tandis que Tyson Phillips en ajoutait un 50.

Golf filles

Sycomore 193, La Salle-Pérou 223 : Allie Thome et Sophia Chiu ont chacune obtenu un 50 alors que les Cavaliers ont perdu un match de la Conférence Interstate 8 au Sycamore Golf Club à Sycamore.

Delani Duggan avait un 55 et Makenna Zimmer a ajouté un 68.

Tennis filles

Sterling 3, Princeton 2 : Les Tigresses ont été balayées en simple lors d’une défaite, mais ont remporté deux des trois matchs en double.

Princeton a obtenu des victoires de Nora Schneider et Caitlin Meyer (6-1, 6-4) au double n°1 et de Kambri Fisher et Abby Brown (6-0, 6-0) au double n°3.

Résultats du dimanche

Football masculin

IVCC 3, Lac Waubonse 2 : Tyler Marconi, Tyrese Baijath et Jasiel Watsonn ont chacun marqué un but pour aider les Eagles à remporter une victoire à domicile.

Baijath, Watson et Ivan Patricio ont chacun obtenu des passes décisives pour IVCC (5-2-1), tandis que Colin Hart a réalisé cinq arrêts.

Tennis féminin

À La Salle : IVCC a remporté deux victoires, battant Elgin 6-3 et Milwaukee Area Tech 9-0.