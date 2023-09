Tour d’horizon des sports NewsTribune du lundi 11 septembre 2023

VOLLEY-BALL

Princeton déf. Salles 25-21, 23-25, 25-19 : Ellie Harp a réussi 11 attaques décisives, neuf points, trois as et deux blocs alors que les Tigresses ont survécu aux Diables rouges pour une victoire dans la division Est de la Conférence des Trois-Rivières à Spring Valley.

Natasha Faber-Fox a récolté 35 passes décisives, 15 points, 12 récupérations, trois as et deux attaques décisives pour Princeton (9-7-1, 2-2 TRC East), tandis que Miyah Fox a contribué 21 récupérations, neuf points et un as.

La Salle-Pérou déf. Yorkville 22-25, 27-25, 25-17 : Les Cavaliers ont rebondi après avoir perdu le premier set pour remporter une victoire hors conférence à La Salle.

Addison Urbanski a récolté 19 passes décisives, 16 points, 13 récupérations, 11 attaques décisives et deux blocs pour LP, tandis que Bridget Hoskins a contribué 20 points et 11 récupérations.

Henry-Senachwine déf. LaMoille 25-16, 25-19 : Taylor Frawley a réalisé huit récupérations, cinq points et un as pour aider les Mallards à remporter une victoire hors conférence à LaMoille.

Harper Schrock a réussi quatre attaques décisives pour Henry, tandis qu’Annabelle Myong a servi une paire d’as.

GOLF FILLES

Au Pontiac : Jessica Schultz de Fieldcrest a obtenu un 96 pour se classer à égalité au 15e rang au Pontiac Invitational au Wolf Creek Golf Club.

Les Knights ont marqué un 443 pour terminer 11e sur 12 équipes. Bradley-Bourbonnais a gagné avec un 349.

Ava Marty (107), Gwyneth Frei (119) et Julia Ehrnthaller (121) ont complété les scores de Fieldcrest.

Chez Sterling : Anna Cyrocki a tiré un 59 alors que St. Bede a terminé troisième dans une quadrangulaire de la Conférence des Trois-Rivières au parcours de golf Emerald Hills.

Erie-Prophetstown a gagné avec un 225, suivi de Newman (231), St. Bede (258) et Bureau Valley (282).

Andrea Brandner (64), Erin Dove (67) et Breanna Martinez (68) ont complété le score pour St. Bede.

Michaela Noder a mené le Storm avec un 65, tandis que Rashida Martin (67), Abby Wall (73) et Gracie Phillips (77) ont également marqué pour BV.

FOOTBALL FÉMININ

Kaskaskia 8, IVCC 0 : Les Eagles sont tombés à 1-4 cette saison avec une défaite sur la route.

RÉSULTAT DU DIMANCHE

FOOTBALL MASCULIN

IVCC 1, Madison 1 : Rodrigo Rochete a marqué sur une passe décisive de Danny Cruz alors que les Eagles jouaient à égalité avec Madison sur la route.

Colin Hart a réalisé huit arrêts pour IVCC (4-1-1).