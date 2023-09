Tour d’horizon des sports NewsTribune du jeudi 21 septembre 2023

VOLLEY-BALL

Earlville 2, DePue 0 : Hannah Pfaff a récolté 11 points, cinq as et trois attaques décisives pour mener les Red Raiders à une victoire de 25-13, 25-7 lors d’un match de la Little Ten Conference à DePue.

Brooklyn Guelde a récolté huit passes décisives pour Earlville, tandis que Nevaeh Sansone a ajouté trois attaques décisives et trois récupérations.

Marquette 2, Henry-Senachwine 0 : Kaitlyn Anderson a réalisé 11 récupérations et sept attaques décisives alors que les Mallards ont perdu 25-23, 25-19 lors d’un match de la Tri-County Conference à Henry.

Annabelle Myong a servi sept points et trois as pour Henry, tandis que Lauren Harbison a ajouté 11 passes décisives et 10 récupérations.

RÉSULTATS DU MERCREDI

Cross-Country étudiante

À Granville : Fieldcrest avait les gagnants masculins et féminins dans une triangulaire dans le comté de Putnam.

Caleb Krischel a remporté la course de 2,96 milles chez les garçons en 16h20, tandis que Eri Martinez-Prado de Hall s’est classé deuxième en 16h35 et Brayden Zungia du comté de Putnam a terminé troisième en 18h41.

Chez les filles, les Knights ont terminé parmi les cinq premiers, menés par l’effort gagnant de Clare Phillips en 20:40.

TENNIS FÉMININ

Vallée de Sauk 6, IVCC 3 : Alex Stremlau et Charlee Bourell ont chacun gagné en simple alors que les Eagles ont subi une défaite à Dixon.

Stremlau a gagné 6-1, 6-2 au n°2 en simple, tandis que Bourell a gagné 4-6, 6-2, 10-5 au n°3.

Marisa Vickers et Briana Keith ont gagné 1-6, 6-3, 10-6 au troisième rang en double pour IVCC.