Tour d’horizon des sports NewsTribune du jeudi 14 septembre 2023

FOOTBALL GARÇONS

La Salle-Pérou 7, Princeton 0 : Brayan Gonzalez a réussi un tour du chapeau pour mener les Cavaliers à une victoire hors conférence à Princeton.

Jason Curran, Aldo Perez, Ismael Mejia et Antonio Martinez ont chacun marqué un but pour LP (5-5), qui menait 3-0 à la mi-temps.

Princeton est tombé à 2-9-1.

VOLLEY-BALL

Fieldcrest 2, Flanagan-Cornell 0 : Allie Wiesenhofer a réussi sept attaques décisives et servi six as pour mener les Knights à une victoire de 25-11, 25-13 lors d’un match de la Conférence Heart of Illinois à Minonk.

Kaitlin White a réalisé neuf récupérations et sept attaques décisives pour Fieldcrest (12-3, 4-1 HOIC), tandis que Bella Fortner a obtenu 12 passes décisives.

Earlville 2, Parkview Christian 0 : Nevaeh Sansone a réussi 12 attaques décisives pour aider les Red Raiders à remporter une victoire hors conférence à Earlville.

Brooklyn Guelde a récolté 16 passes décisives pour Earlville, tandis que Chesney Auter a servi 10 points et un as et Mady Olson a réalisé 10 récupérations.

Saint-Bède 2, Lowpoint-Washburn 0 : Les Bruins ont gagné 25-19, 25-18 lors d’un match de la Tri-County Conference au Pérou.

Henry-Senachwine 2, Dwight 1 : Les Mallards ont rebondi après une défaite au premier set pour battre les Trojans 17-25, 25-18, 25-7 lors d’un match de la Tri-County Conference à Dwight.

Harper Schrock a réussi neuf attaques décisives et quatre blocs pour Henry, tandis que Kaitlyn Anderson a réalisé 16 récupérations, six attaques décisives, six points et deux blocs et Lauren Harbison a contribué 21 passes décisives, 10 points et 10 récupérations.

Forêt 2, comté de Putnam 1 : Maggie Richetta a réussi 11 attaques décisives, 10 récupérations, sept blocs, cinq points et trois as alors que les Panthers ont perdu 25-23, 21-25, 25-16 dans un match de la Tri-County Conference à Streator.

Megan Wasilewski a réalisé 21 passes décisives, 10 récupérations, huit points et un as pour PC (8-5, 202 TCC), tandis qu’Ava Hatton a contribué 11 récupérations, sept attaques décisives, quatre points, trois as et trois blocs.

Newman 2 Princeton 0 : Natasha Faber-Fox a récolté 11 passes décisives et huit points alors que les Tigresses ont perdu 25-22, 25-20 lors d’un match de la Conférence des Trois-Rivières à Princeton.

Keighley Davis a ajouté cinq points, quatre attaques décisives et un bloc pour Princeton (9-9-1, 2-4 TRC Est).

Kewanee 2, Hall 0 : Les Red Devils ont perdu 26-24, 25-16 lors d’un match de la division Est de la Conférence des Trois-Rivières à Spring Valley.

Cross-Country étudiante

À Spring Valley : Les filles du LP se sont classées parmi les cinq premières lors d’une compétition à Hall.

Anya De La Luz (24:15,31), Ashlee Lord (24:15,68), Kiely Domyancich (24:16,43), Lylian Pabian (25:39,72) et Gracie Politsch (26:03,59) ont terminé 1-5 pour les Cavaliers.

Evelyn Castelan (29:12,66) a été la meilleure de Hall, à la 11e place.

Chez les garçons, Eri Martinez-Prado de Hall a gagné en 18:27,15, tandis qu’Adam Kasperski (18:36), Griffin Hammers (19:17,91) et Braylin Bond (19:30,41) ont terminé 2-4.

Joseph Caracheo de Hall (20:40,25) a terminé cinquième, tandis que Brayden Zuniga du comté de Putnam (20:44,15) a terminé sixième.

GOLF GARÇONS

Mendota 169, La Salle-Pérou 171 : Owen Aughenbaugh a tiré un 1 sur la normale 37 pour remporter les honneurs de médaillé et mener les chevaux de Troie à une victoire hors conférence au parcours de golf Oak Ridge de Senica à La Salle.

Cale Strouss et Brody Hartt ont chacun obtenu un 43 pour Mendota, tandis qu’Evan McPheeters avait un 46.

Will McLaughlin a mené les Cavaliers avec un 38, tandis que Riley Cetwinski (40), Michael Milota (45) et Anthony Ambler (48) ont complété les scores du LP.

Bureau Vallée 158, Hall 170 : Will Novotny a obtenu un 37 pour remporter les honneurs de médaillé et aider le Storm à remporter la conférence des Trois-Rivières au Hidden Lake Golf Club à Sheffield.

Landon Smith (39 ans), Colin Stabler (40 ans) et Landen Birdsley (42 ans) ont également marqué pour Bureau Valley.

Landen Plym a mené les Red Devils avec un 38, tandis que Noah Plym a tiré un 42 et Jacob Diaz et Joseph Perez ont chacun obtenu un 45.

À Rock Island : Princeton a obtenu un 179 pour terminer deuxième dans une triangulaire de la Conférence des Trois-Rivières au parcours de golf de Highland Springs.

Rockridge a gagné avec un 176, tandis qu’Erie-Prophetstown a terminé troisième avec un 190.

Tyson Phillips avait un 42 à égalité pour les honneurs médaillés pour les Tigers, tandis que Jackson Mason avait un 43 et Kaiden Coomer et Luke Smith avaient chacun un 47.

GOLF FILLES

À Princeton : Ava Morton a obtenu un 46 pour être à égalité pour les honneurs de médaillé alors que Princeton a terminé deuxième dans une triangulaire au parcours de golf de Wyaton Hills.

Sterling a tiré un 204 pour devancer les Tigresses de deux coups, tandis qu’Erie-Prophetstown a marqué un 242.

Addie Carr (51), Addie Hecht (52) et Reese Reviglio (57) ont également marqué pour Princeton.

TENNIS FILLES

Princeton 4, Peoria Christian 1 : Les Tigresses ont balayé les matchs de double en route vers une victoire à domicile.

En double, Nora Schneider et Caitlin Meyer ont gagné 6-1, 6-0 au n°1, Katie Kammerer et Kambri Fisher ont gagné 7-5, 6-1 au n°2 et Erah Goodale et Abby Brown ont remporté un 6-1. , victoire 6-1 au n°3.

Emilee Merkel a gagné 6-2, 6-2 au premier rang en simple pour les Tigresses.

Pontiac 3, Mendota 2 : Les Troyens ont balayé les matchs en simple, mais ont perdu le match à Mendota.

Natalia Salinas a gagné 6-0, 6-0 au n°1 en simple, tandis que Lauren Holland a gagné 6-1, 6-1 au n°2 en simple.