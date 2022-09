Delaney Medlyn, de la coopérative Crystal Lake Central, a tiré un 75 pour remporter les honneurs médaillés et mener les Tigers au titre par équipe au McHenry County Girls Golf Invitational jeudi à Boone Creek à Bull Valley.

Central a terminé avec 352, plaçant ses quatre golfeurs parmi les 14 meilleurs.

Aubrey Dingbaum de Huntley a tiré un 79 pour la deuxième place, et les Red Raiders ont pris la deuxième place en équipe avec 370. Prairie Ridge (378) et McHenry (381) étaient les suivants au classement par équipe.

Jenna Albanese de Prairie Ridge (81), Ella Notaro de Marian Central (85) et RIley Klotz de Johnsburg et Maddie Sloan de Huntley (tous deux 86) ont été les autres scores les plus bas.

Central a demandé à Addison Cleary (88), Madeline Trannel (93) et Rylee Rud (96) de terminer son score.

GOLF GARÇONS

Richmond-Burton 176, Johnsburg 176 (briseur d’égalité) : À Fontana-On-The-Lake, Wisconsin, les Rockets l’ont emporté avec un cinquième point décisif lors de leur match de la Kishwaukee River Conference à Twin Lakes.

Nick Grons de Johnsburg a remporté la médaille avec un 4 sur 40. Les quatre premiers scores de R-B étaient de 44 de Jeff Lehn, Colten Miller, Danny DeZanek et Aiden Wicinski.

Noah Hagen (44), Mike Link (46) et Riley Johnson (46) ont complété le score.

Jacob Olson du R-B a tiré 46 pour battre le cinquième score de Johnsburg par trois.

Harvard 161, North Boone 195 : À Capron, les Hornets étaient en feu avec trois scores à 40 ou moins lors de leur victoire hors conférence à Beaver Creek.

Connor Pedersen et Logan Garafol ont tiré 39, et Myles Brincks a ajouté un 40. Le 43 d’Adam Cook était le quatrième score des Hornets.

VOLLEY-BALL

Crystal Lake Central 2, McHenry 0 : À Crystal Lake, Gabbie Anderson a mené les Tigers avec 12 passes décisives et trois récupérations dans une victoire de 25-13, 25-20, FVC contre les Warriors.

Mykaela Wallen a réussi cinq attaques décisives, neuf récupérations, deux blocs et un as. Vivian Akalanou a ajouté quatre attaques décisives et un bloc, et Bree Hubacher a réussi 12 attaques décisives et deux attaques décisives.

Ella Boland a mené McHenry avec six attaques décisives, trois blocs et quatre récupérations. Riley Ten Bruin a ajouté 10 passes et cinq récupérations, et Kendall Krumsee a obtenu six passes et neuf récupérations.

Marian Central 2, Saint-Édouard 0 : À Elgin, Delaney Rogge a réussi 11 attaques décisives et Kaitlin Muller a récolté 21 passes alors que les Hurricanes ont remporté leur match hors conférence 25-13, 25-13.

Mullen avait quatre as et trois récupérations, Danielle Lipinski avait cinq attaques décisives et deux récupérations, et Maggs Schneider avait trois attaques décisives et un bloc.

Prairie Ridge 2, Crystal Lake Sud 0 : À Crystal Lake, Grace Jansen a obtenu sept passes décisives, neuf récupérations et une mise à mort alors que les Wolves (5-5, 5-3) ont battu les Gators 25-20, 25-17 dans leur match FVC.

Katya Flaugher a enregistré six attaques décisives et trois récupérations, Maya Breseman a ajouté quatre passes, deux récupérations et deux as, et Morgan Voight a récolté deux as et deux récupérations.

Gabby Wire a mené Sud avec huit attaques décisives, deux as et trois récupérations. Morgan Johnson a ajouté sept attaques décisives et six récupérations. Emma Stowasser a mené les Gators avec 19 passes décisives et a réussi trois blocs et deux as. Bella Toniolo a réussi deux attaques décisives, quatre récupérations et deux as.

Jacobs 2, Hampshire 0 : Au Hampshire, les Golden Eagles (6-7, 4-4) ont obtenu sept passes, 11 récupérations et quatre as d’Abby Deacon lors de leur victoire FVC sur les Whip-Purs, 25-23, 26-24.

Bella Van de Burgt et Ali Pierre ont chacun eu cinq victoires pour mener les Eagles. Yvonne Iskrev a ajouté deux attaques décisives, trois blocs et trois récupérations. Aurora Rodella a récolté cinq passes décisives, quatre as et sept récupérations.

Burlington Central 2, Cary-Grove 1 : À Burlington, Brooke Hoffman a réussi 11 attaques décisives et six récupérations alors que les Rockets (8-6, 3-5) battaient les Trojans lors de leur match FVC.

Ashley Arceo a récolté 14 passes décisives, six attaques décisives, cinq récupérations et deux as. Leah Freesemann a ajouté six attaques décisives et cinq récupérations, et Rachel Burton et Peyton Strout ont chacune ajouté quatre attaques décisives.

TENNIS FILLES

Cary-Grove 5, Prairie Ridge 2 : À Crystal Lake, Annabella Gaffaney (n ° 1), Addie Lee (n ° 2) et Chloe Warner (n ° 3) ont gagné en simple pour mener les Trojans à une victoire FVC contre les Wolves.

Maggie Groos et Katelyn O’Malley (n ° 2) et Aubrey Longeran et Erin Galfano (n ° 4) ont gagné en double pour les chevaux de Troie.

Les Wolves ont remporté les doubles n ° 1 de Meghan Clark et Madeleine Bartmess et les doubles n ° 3 d’Isabella Pollastrini et Paige Newport.

Hampshire 5, McHenry 2 : À McHenry, Ava Carroll (n ° 1), Izzy Masotti (n ° 2) et Cat Sterken (n ° 3) ont gagné en simple alors que les Whip-Purs battaient les Warriors dans leur match FVC.

Rachel Brunsting et Kate Pearsall (n ° 3) du Hampshire et Gabby Montenegro et Maria MIsiaszek (n ° 4) ont gagné en double.

McHenry a remporté les deux meilleurs matchs de double avec Odessa Garcia et Maddie Blake au n ° 1 et Alivia Adams et Megan Bennett au n ° 2.

Huntley 5, Jacobs 2 : À Huntley, les Red Raiders ont remporté tous les matchs sauf les deux meilleurs simples de leur victoire au FVC.

Chloe Siegfort (n ° 1) et Kylie Cohn (n ° 2) de Jacobs ont remporté les seules victoires des Golden Eagles.

Kacie Scerbicke a remporté le simple n ° 3 pour Huntley. Kate Burkey et Elaina Hibbeler (n°1), Emily Chong et Delaney Stock (n°2), Carlie Weishaar et Nora Stevenson (n°3) et Ellie Pauwels et Ashley Phommasack (n°4) ont gagné en double pour les Raiders.

Crystal Lake Central 6, Dundee-Crown 1 : À Crystal Lake, Bella Lisle (n ° 2) et Emily Pinion (n ° 3) ont gagné en simple pour les Tigers lors de leur match FVC.

Rujul Shah de D-C a gagné au n ° 1 pour la seule victoire des Chargers.

En double, Maggie Naughton et Katie Hamill (n°1), Kaitlin Coffey et Maggie O’Connell (n°2), Maya Naughton et Anya Parikh (n°3) et Teira Frerichs et Sofia Weckerlin (n°4) ont gagné pour Central.

FOOTBALL GARÇONS

Richmond-Burton 5, Wilmot, Wisconsin 2 : À Richmond, Joe Kyes a marqué les deux premiers buts des Rockets en route vers une victoire sans conférence contre les Panthers.

RB (6-8) a obtenu ses autres buts de Jack Meyer, Sean Rockwell et Aiden Alberts. Meyer a aidé sur le premier but, Maddox Meyer a ajouté deux passes et Dalton Youngs a obtenu une autre passe.

Le gardien des Rockers, Piotr Chmelowski, a effectué quatre arrêts.

St. Charles Nord 6, Crystal Lake Central 0 : Au tournoi Streamwood, les Tigers (5-3-2) ont été blanchis par les North Stars dans leur match. North a pris une avance de 5-0 à la mi-temps.

Harvard 5, Marengo 0 : À Harvard, le gardien des Indians Matthew Burley a réalisé 15 arrêts lors de la défaite du KRC contre les Hornets.

Jacobs 3, Larkin 2 : À Algonquin, Kelvin Medina, Peter Wolf et Alex Trujillo ont marqué pour les Golden Eagles lors de leur victoire hors conférence.

Filip Prozezinski et Nevin Volarth ont obtenu des passes décisives. Danylo Krylosahnskyy a réalisé cinq arrêts dans le but des Eagles.

Crystal Lake Sud 5, Cary-Grove 1 : À Cary, Mason Ross a marqué deux fois alors que les Gators (6-2-1, 2-0) battaient les Trojans (1-6, 0-2) dans leur match FVC.

Nolan Getzinger a marqué d’Andrew Smart et Ali Ahmed a marqué de Blake Marunde en première mi-temps. Kevin Cardoso et Ross ont tous deux marqué des passes décisives de Getzinger, puis le dernier but de Moss a été sans aide.

Le gardien sud Logan Vargas a réalisé un arrêt.

Tyler Seda a marqué la passe décisive de Ian Frangimore pour CG. Logan Kemp a réalisé quatre arrêts dans le but.

Les derniers résultats de mercredi

GOLF FILLES

Prairie Ridge 196, Dundee-Crown 206 : À Carpentersville, Jenna Albanese de Prairie Ridge et Megan Laas de D-C sont à égalité pour un faible score avec 45 dans leur double match FVC mercredi à Bonnie Dundee.

Abby Kay (47), Grace Mertel (48) et Ella Griffin et Heather Mead (toutes deux 56) ont complété le score.

Sopbie Morawski (51), Katie Mensching (52) et Sabrina (58) ont marqué pour les Chargers.

Marengo 191, Harvard 250 : À Capron, Emma Leucht (44) et Cadence Leucht (46) ont ouvert la voie aux Indiens lors de leur victoire du KRC contre les Hornets à Beaver Creek.

Aubrie Ettner a tiré 50, et Alexa Calbow avait un 51.

Aaralynn Schneider a mené les Hornets avec un 45.