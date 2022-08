Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du vendredi 26 août

Hadley Rogge a mené Marian Central avec quatre attaques décisives, cinq blocs et trois récupérations alors que les Hurricanes ont battu Belvidere 25-12, 25-19 lors de leur match de volley-ball hors conférence vendredi à Woodstock.

Ella Conlon a ajouté six attaques décisives et quatre récupérations, Kaitlyn Mullen a récolté huit passes décisives et six récupérations, et Danielle Lipinsky a réussi quatre attaques décisives.

Football garçons

Crystal Lake Central 1, subvention 1 : À Rockford, les Tigers ont obtenu l’égalisation de Jefferson Garcia sur une passe décisive de Gideon Burleson en seconde période pour remporter un match nul au tournoi d’Auburn.

Crystal Lake Central 3, Auburn 1 : À Rockford, après avoir mené 1-0 à la mi-temps, les Tigers ont marqué trois fois en seconde période pour remporter leur deuxième match de la journée au tournoi d’Auburn.

Burleson, Danny Cubelic et Jefferson Garcia ont chacun inscrit un but pour le CLC (2-0-1). Aidan Andrews et Owen Kaiser ont été crédités de passes décisives.