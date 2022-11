Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du vendredi 25 novembre 2022

Katie Hamill de Crystal Lake Central continue de rester chaude au début de la saison de basket-ball.

Hammill est allé gros pour les Tigers vendredi dans une victoire de 60-24 contre Buffalo Grove au tournoi de Buffalo Grove. Hamill a marqué 33 points alors que Central a remporté sa première victoire de la saison. Hamill a récolté en moyenne 24,4 points par match dans le tournoi et a été nommé dans l’équipe de tous les tournois.

Basket-ball garçons

Grayslake Central 61, Crystal Lake Central 29 : À Crystal Lake, les Tigers sont tombés face aux Rams lors du tournoi de Thanksgiving de Crystal Lake Central.

Hampshire 60, Belvidere Nord 32 : À Crystal Lake, le senior Sam Ptak a mené l’attaque des Whip-Purs avec 15 points lors de la victoire au tournoi de Thanksgiving de Crystal Lake Central. Aman Adeshina a marqué 13 buts alors que 12 joueurs ont marqué pour le Hampshire (2-1).

Jacobs 57, Buffalo Grove 48 : Au Palatine, les Golden Eagles ont remporté leur première victoire de la saison au Ed Molitor Thanksgiving Classic. Ben Jurzak a mené Jacobs (1-2) avec 21 points.

Thornridge 62, Marengo 43 : À Ottawa, Riley Weiss et Michael Kirchoff ont récolté 14 points chacun pour les Indiens au tournoi Dean Riley Thanksgiving. Patrick Signore a ajouté 10 points pour Marengo (0-3).

Johnsburg 67, Wauconda 60 : À Johnsburg, les Skyhawks se sont classés troisièmes de leur tournoi de Thanksgiving avec la victoire sur les Bulldogs.

Burlington Central 65, Sterling 28 : À Sycamore, une performance défensive impressionnante en seconde période des Rockets a propulsé Burlington dans le match pour le titre du Tournoi Sycamore où ils affronteront Yorkville. Burlington n’a cédé que trois points en seconde période aux Golden Warriors pour passer à 2-0 cette saison.

Yorkville 39, Dundee-Crown 31 : À Sycamore, les Chargers ont chuté pour la première fois cette saison. DC affrontera Sterling pour la troisième place à 18 h samedi.

Lutte des garçons

Invitation Moore-Prettyman : À Barrington, Jacobs a avancé deux lutteurs et Hampshire, Prairie Ridge et Crystal Lake Central un chacun au 31e Moore / Prettyman Invitational annuel. Dominic Ducato (113 livres) et James Wright (132) ont avancé pour Jacobs. Joey Ochoa (285) du Hampshire, Cayden Parks (170) de Crystal Lake Central et Tyler Evans (120) de PR lutteront tous en demi-finale samedi.