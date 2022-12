Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du vendredi 2 décembre 2022

L’équipe féminine de basket-ball des Huntleys s’est assurée qu’il y aurait peu de drame pour l’entraîneur Steve Raethz.

Un début de match de 13-3 a mené à une confortable victoire de 45-16 contre Jacobs vendredi à Algonquin. Avec cette victoire, Raethz a remporté la victoire en carrière n ° 400.

Avec cette victoire, l’entraîneur Raethz a maintenant amassé 400 victoires pour sa carrière. Toutes nos félicitations! pic.twitter.com/kRwMdKRK5A – Basketball féminin Huntley (@HuntleyGBB) 3 décembre 2022

Jessie Ozzato a ouvert la voie à Huntley (6-0, 2-0) avec 15 points lors de la victoire de la Fox Valley Conference. Mallory Winters en a ajouté 12 pour Huntley.

Prairie Ridge 34, McHenry 29 : À Crystal Lake, Addie Meyer a marqué 12 points pour mener les Wolves (2-4, 1-1) à leur première victoire FVC de la saison.

McHenry (2-4, 0-2) était mené par Reese Kominoski et Maddi Friedle avec neuf points chacun.

Marian Central 45, Johnsburg 49 : À Johnsburg, Madison Kenyon a marqué 14 points pour les Hurricanes (6-2) lors de la victoire sans conférence contre les Skyhawks. Lauren Foszcz et Payton Toussaint ont récolté 11 points chacun pour Johnsburg (2-6).

Crystal Lake Central 47, Crystal Lake Sud 32 : À Crystal Lake Central, Katie Hamill a eu un autre gros match pour les Tigers. Ses 19 points ont mené Central (3-4, 2-0) à la victoire du FVC contre les Gators. Leah Spychala a ajouté 16 points pour Central.

Sud (2-4, 1-1) était menée par Hanna Massie avec 12 points.

Gênes-Kingston 49, Richmond-Burton 14 : À Richmond, les Rockets sont tombés à 0-4 cette saison avec la défaite hors conférence. Daniella Mazzola avait quatre points pour RB.

Burlington Central 44, Dundee-Crown 17 : À Carpentersville, Page Erickson a marqué 12 points et Emma Payton en a inscrit 11 pour Burlington (4-2, 2-1).

Basket-ball garçons

Crystal Lake Sud 51, Crystal Lake Central 36 : À Crystal Lake, South (6-0, 2-0 FVC) a poursuivi son bon début de saison avec une victoire de FVC sur les Tigres hôtes.

Wauconda 55, Woodstock 43 : À Woodstock, les Bulldogs ont remporté une victoire hors conférence contre les Blue Streaks.

Prairie Ridge 51, McHenry 41 : À Crystal Lake, James Muse a ouvert la voie aux Wolves dans une victoire FVC avec 15 points. Sam Loeding a ajouté 13 points pour PR (3-2, 1-1). Marko Visnjevac a inscrit 11 points pour McHenry (4-2, 1-1).

Hampshire 38, Cary Grove 35 : À Cary, Aman Adeshina a inscrit un sommet de 18 points pour mener les Whip-Purs à une victoire FVC contre les Trojans. Bailey Woods a ajouté huit points et deux 3.

Zach Bauer avait 12 points pour mener CG. Nathan Crick avait sept points, et Mitchell Thompson (deux 3) et Reece Ihenacho en avaient chacun six.

Marian Central 58, Johnsburg 42 : À Johnsburg, Cale Mcthenia a connu un énorme match avec 32 points, 13 rebonds et cinq tirs à 3 points pour les Hurricanes (2-5) lors d’une victoire sans conférence contre les Skyhawks. Christian Bentancur a ajouté 13 points et 12 rebonds, et Jake Giangrego a récolté huit points et huit passes.

Dylan Schmidt a mené Johnsburg avec 18 points. Jacob Welch avait huit points.

Lutte des garçons

McHenry 40, Prairie Ridge 36 : Chez McHenry, Nate Wirch a remporté la double victoire avec une victoire à 170 livres. Myles Wagner, Aiden Fischler, Jesse Saavedra, Ryan Nagel, Chris Moore et Pedro Jimenez ont été les vainqueurs des Warriors.

Mikey Meade, Jimmy Stone, Walter Pollack, Xander York, Jake Lowitzki et Tyler Evans ont été les gagnants pour les Wolves.

garçons, natation

Freeport 72, Woodstock North Co-Op 70 : À Woodstock, le Thunder a été devancé par les Pretzels lors de la double rencontre hors conférence. North a remporté le relais 200 verges quatre nages et le relais 200 m libre. Trevor Hyrkas, Keton Parrish et Daniel Ortiz ont été les gagnants individuels pour Woodstock.

Quilles de filles

Marengo 2 492, DeKalb 2 225 : À Marengo, Grace Wzientek a obtenu le meilleur score des Indiens lors de la victoire sur DeKalb. Wzientek a totalisé 530 quilles avec un score unique de 190. Emily White a totalisé 422 et Gabriella Magrini en a eu 413 pour Marengo.

Woodstock 2 908, McHenry 2 527 : À Woodstock, Torin Deacon a mené tous les quilleurs avec 628 quilles au total et un score record de 226. Norah Mungle a totalisé 532 et Ava Caldwell en a eu 551. McHenry a été rythmée par Emily Carpenter avec un total de 569.