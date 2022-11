Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du vendredi 18 novembre

Madison Kenyon de Marian Central a accumulé 17 points vendredi pour aider les Hurricanes à remporter le championnat du tournoi de Thanksgiving de Johnsburg avec une victoire de 47-39 sur Rockford Lutheran.

Juliette Huff a récolté huit points et Ella Notaro en a ajouté cinq.

Champions du tournoi de Johnsburg !! 🏀 pic.twitter.com/LaeOYlymYL – Marian Central Athlétisme (@central_marian) 19 novembre 2022

Cary-Grove 53, Crystal Lake Sud 28 : À Johnsburg, Ellie Mjaanes avait 13 points pour mener les Trojans à la victoire dans le championnat de consolation du Johnsburg Thanksgiving Tournament.

Sam Skerl et Kennedy Manning ont chacun ajouté huit points.

Nicole Molgado a mené Sud avec neuf points.

Huntley 52, Hononegah 35 : À Huntley, Cassidy Serpe a mené les Raiders avec 14 points dans un affrontement Dundee-Crown Thanksgiving Tournament.

Serpe a fait quatre 3 points et est allé 2 pour 2 sur la ligne des lancers francs.

Jessie Ozzanto a récolté 10 points, et Anna Campanelli et Mallory Winters ont chacune marqué huit points.

Hampshire 40, sycomore 28 : Au Hampshire, Whitney Thompson a terminé avec neuf points pour mener les Whip-Purs à la victoire au Doreen Zierer Turkey Tournament.

Avery Cartee a récolté six points, et Chloe Van Horn et Ashley Herzing en ont chacune marqué cinq.

Chesterton Academy 62, Alden-Hébron 45 : À Arlington Heights, Jessica Webber a terminé avec 16 points, mais les Giants ont chuté au Christian Liberty Tournament.

Rileigh Gaddini avait 14 points et Hanna Reiter sept points.

Auburn 42, Johnsburg 36 : À Johnsburg, Payton Toussaint a récolté 11 points, mais les Skyhawks ont chuté lors du match pour la troisième place au tournoi de Thanksgiving de Johnsburg.

Sophie Person et Lauren Foszcz ont chacune marqué neuf points.

Rockford Jefferson 57, Woodstock Nord 41 : À Wauconda, le Thunder a perdu un match au tournoi de Wauconda. Addi Rishling avait 13 points et Gracie Zankle en avait huit.

Pecatonica 51, Richmond-Burton 31 : À Oregon, les Rockets sont tombés en action de tournoi. Gabby Hird a récolté 10 points, et Meadow Rosendahl et Lyndsay Regnier en ont chacun marqué huit.

Palatin 57, Dundee-Crown 14 : À Dunde-Crown, les Chargers ont perdu dans un match du tournoi de Thanksgiving de Dundee-Crown.