Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du samedi 7 janvier

La lutte de Crystal Lake Central a connu une journée parfaite au Waubonsie Valley Megadual samedi, remportant ses quatre duels à Aurora.

Les Tigres ont vaincu Deerfield 47-20. Payton Ramsey (106 livres), Zachary Carnrite (145) et Tommy McNeil (220) ont chacun gagné par automne, Dylan Ramsey (113), Dominic Vitale (138), Rene Gaunaurd (160) et Cayden Parks (170) ont chacun gagné par décision et Bennett Butler (152) a pris son match par chute technique.

Dans son deuxième duel, Central a battu Lemont 48-27. Payton Ramsey, Greco Rendon (126), Gaunard, Thomas Metz (182), McNeil et Leo Diaz (285) ont gagné par automne et Brett Campagna (132) et Butler ont pris leurs matchs par décision.

Lors de leur troisième match, les Tigers ont battu Oswego East 66-9. Payton Ramsey, Rendon, Carnrite, Butler, Gaunard, Parks et McNeil ont chacun gagné à l’automne tandis que Vitale et Metz ont pris leurs matchs par décision.

Central a remporté son duel final 60-18 contre Waubonsie Valley. Rendon, Gaunard et McNeil ont chacun gagné par chute, tandis que Vitale et Carnrite ont pris leurs matchs par décision.

Glenbard West Invitational : À Glen Ellyn, Jake Lowitzki (106) et Tyler Evans (120) ont remporté leurs tranches pour mener Prairie Ridge à une cinquième place sur 13 équipes.

Xander York (152) a terminé deuxième, Mike Meade (132) et Lorezno Massart (113) se sont classés troisièmes, Walter Pollack (285) a pris la quatrième place et John Fallow (220) a terminé sixième.

Tournoi de polo : Au Polo, Clay Madula (113) et Emmett Nelson (126) de Richmond-Burton ont remporté leurs épreuves pour aider les Rockets à prendre la deuxième place du 59e tournoi annuel.

Brody Rudkin (145) a pris la deuxième place, Dane Sorensen (132), Nate Madula (138), Alex Reyna (182) et Colin Kraus (220) ont terminé troisième, Isaac Jones (152) s’est classé quatrième et Kyan Gunderson (106) a terminé la journée. au cinquième.

Sycamore Invitational : À Sycamore, Hampshire avait deux lutteurs prendre la deuxième place, tandis que McHenry a pris la septième place au classement général lors de l’événement à 24 équipes.

McHenry a terminé à moins de 30 points d’une deuxième place, tandis que Hampshire était 13e, Marengo était 17e et Woodstock North était 24e.

McHenry a eu cinq lutteurs pour la troisième place avec Ryan Hanson à 106 et Jimmy Norris à 113 remportant leurs concours de la ronde des médailles. Lucas Van Diepen (126), Pedro Jimenez (145) et Ruben Melgarejo (152) ont pris la quatrième place.

Pour les Whip-Purs, Dimitrios Skoulikaris (182) et Will Ardson (220) ont terminé deuxièmes de leur poids, tandis que Niko Skoulikaris a pris la quatrième place.

Hampshire est tombé face à McHenry plus tôt cette saison dans un duel FVC.

“Nous avons eu un bon tournoi aujourd’hui”, a déclaré l’entraîneur du Hampshire, Matthew Todd. “Rebondir après une défaite contre McHenry, c’était un bon moyen de se remettre en question et de renforcer un peu leur confiance face à une grande concurrence.”

Logan Miller (138) a terminé deuxième pour Marengo et Eddie Solis (195) a terminé quatrième.

Quad des prés roulants : À Rolling Meadows, Huntley a battu Kennedy 75-0 et Rolling Meadows 54-15.

Quad Riverside-Brookfield : À Riverside, Johnsburg est allé 2-1 le jour après avoir battu Palatine, 58-9, et Marian Catholic, 39-34, avant de perdre contre Riverside-Brookfield, 54-12.

Jacob Calhoun et CJ Ameachii sont tous deux allés 3-0.

BASKET GARÇONS

Jacobs 68, Noble/Maître d’hôtel 42 : À Algonquin, les Golden Eagles (7-10, 2-4 FVC) ont remporté leur quatrième match de suite.

Johnsburg 84, Belvidere Nord 79 : À Belvidere, Dylan Schmidt a marqué 30 points pour aider les Skyhawks à remporter leur troisième ligne droite.

JT Schmitt a ajouté 18 points pour Johnsburg (7-9, 1-0 KRC), Jacob Welch en a marqué 12 et Ian Boal a terminé avec 11.

Foi chrétienne 63, Alden-Hébron 45 : À Coleman, Wisconsin, les Green Giants (5-9, 2-1 NEC) ont perdu leur match hors de l’État.

Carmel 74, Marian Central 45 : À Mundelein, les Hurricanes (8-11) n’ont pas pu suivre les Corsairs sur la route.

BASKET FILLES

Marial Central 51 Rosaire 39 : À Woodstock, Madison Kenyon a marqué 17 points pour aider les Hurricanes à remporter leur cinquième match consécutif.

Huit joueurs différents de Marian (19-6) ont marqué. Juliette Huff a ajouté 12 points, Ella Notaro en a marqué sept et Lucy Iden a terminé avec six.