Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du samedi 4 février

Crystal Lake Central a remporté le titre régional de classe 2A Rockford East et a qualifié 12 lutteurs pour la section Rochelle de la semaine prochaine.

Les Tigers ont marqué 234 pour gagner, Rochelle a terminé deuxième avec 190 1/2. Central avance au Sycamore Dual Team Sectional le mardi 21 février contre Washington, qui a remporté le Washington Regional.

Ben Butler (160), Cayden Parks (170), Joe Barrick (195) et Leo Diaz (285) ont remporté des titres régionaux pour les Tigers.

Payton Ramsey (106), Dylan Ramsey (113), Greco Rendon (126), Brett Campagna (132), Dominic Vitale (138), Zach Carnrite (145), TJ Metz (182) et Tommy McNeil (220) se sont qualifiés pour Central .

Prairie Ridge a eu trois qualifications, toutes en tant que champions régionaux, avec Jake Lowitzki (106), Tyler Evans (120) et Zander York (152).

Woodstock a Taquildin Baker (113), Logan Wisner (145), Jovanni Murillo-Gonzalez (170), Zach Canaday (182) et Steven Colvin (195) qui passent à la section.

Woodstock North a eu trois qualifications en Doug Zimmerman (138), Landan Creighton (152) et Kaden Combs (170).

Classe 3A Belvidere North Regional : Hampshire a terminé deuxième et a qualifié sept lutteurs pour la section de Barrington la semaine prochaine, tandis que Huntley a pris la troisième place et a également envoyé sept concurrents devant.

Belvidere North a remporté la section avec 210 points, Hampshire a terminé deuxième avec 175 et Huntley a terminé troisième avec 160.

Le Hampshire a enchaîné quatre champions régionaux consécutifs avec Niko Skoulikaris (170), Dimitrios Skoulikaris (182), Tyler Boyd (195) et Will Ardson (220). Lou Jensen (106), Aric Abbott (132) et Joey Ochoa (285) ont également avancé.

Aiden Lira (120), Adam Pena (126) et Markos Miholopoulos (285) ont remporté des titres régionaux pour Huntley. Les Red Raiders ont également qualifié Zack Hornickel (113), Rafael Sobrepena (138), Shane McGuine (145) et Wyatt Theobald (195).

Jacobs a permis à Dom Ducato (113), James Wright (132) et William Albrecht (160) de remporter des titres régionaux et Ben Arbotante (120) s’est également qualifié.

Subvention de classe 3A Régional : McHenry a qualifié huit lutteurs pour la section de Barrington la semaine prochaine et a pris la troisième place du régional avec 162 points. Warren a gagné avec 195 et Libertyville a terminé deuxième avec 178.

Pedro Jimenez (145), Lucas Van Diepen (132) et Chris Moore (170) des Warriors ont remporté des titres régionaux. Ryan Hanson (106), Ruben Melgarejo (152) et Jesse Saavedra (285) ont terminé deuxièmes et Jimmy Norris (113) et Aiden Fischler (160) ont pris les troisièmes.

BASKET GARÇONS

Marian Central 70, Chicago Hope 65 : À Woodstock, les Hurricanes ont vengé une défaite antérieure sans conférence contre les Eagles avec une victoire à domicile.

Christian Bentancur a marqué 30 points pour mener Marian et Cale McThenia a récolté 27 points.

Crystal Lake Sud 79, Chicago Butler 70 : À Crystal Lake, Cooper LePage a inscrit 19 points pour mener les Gators (20-7) devant les Lynx dans leur match hors conférence.

Brady Schroeder a ajouté 16 points pour South, Cam Miller en avait 13 et James Carlson en avait 10.

Woodstock Nord 58, Richmond-Burton 31 : À Woodstock, Cesar Ortiz a marqué 15 points pour mener le Thunder (13-13, 7-1) devant les Rockets (6-19, 3-5) lors de leur match de la Kishwaukee River Conference.

Cade Blakesly a marqué 10 points et Justin Chase en a ajouté huit pour North.

Joe Miller a mené RB avec sept et Maddox Meyer en avait six pour les Rockets.

Dundee-Crown 64, Elgin 31 : À Elgin, Kuba Senczyszyn a mené les Chargers (11-13) avec 15 points alors qu’ils battaient les Maroons pour leur troisième victoire consécutive.

Kali Freeman a ajouté 10 points et Terrion Spencer en a eu huit.

Johnsburg 64, Marengo 54 : À Johnburg, les Skyhawks (15-12, 7-1) ont battu les Indiens (1-26, 1-7) pour rester à égalité avec Woodstock North pour la tête du KRC.

Derrick Bibbings a mené Marengo avec 17 points et quatre 3. Michael Kirchhoff a ajouté 12 points et huit rebonds et Quinn Lechner a récolté 11 points.

BASKET FILLES

Alden-Hébron 57, Westminster Christian 37 : À Hébron, les Giants (17-8) ont battu les Warriors lors de leur match du tournoi de la Northeastern Athletic Conference.

Jessica Webber a marqué 23 points pour mener AH et a frappé trois 3. Evelyn Heber a ajouté 10 points avec deux 3.