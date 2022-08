Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du samedi 27 août

Crystal Lake Central a obtenu des buts en deuxième mi-temps d’Aidan Andrews et d’Owen Kaiser pour battre Jefferson, 2-0, et remporter le championnat du tournoi Rockford Auburn samedi en football masculin.

Andrews a marqué 2 minutes après le début de la seconde mi-temps; Kaiser a marqué 20 minutes pour le but d’assurance. Anthony Bellino a réalisé deux arrêts dans le but alors que les Tigers sont passés à 4-0-1.

Le véritable drame de Central s’est produit en demi-finale lorsqu’il a battu Rockford East, 3-2, lors d’une séance de tirs au but. Bellino a réussi un arrêt en fusillade pour faire la différence.

Andrews, Danny Cubelic, Joseph Gumecindo, Kenny Gonzalez et Vicente Romero ont marqué dans la fusillade pour les Tigers. Bellino a réalisé sept arrêts dans ce match.

Est a mené ce match, 1-0, à la mi-temps. Kaiser a marqué de Jefferson Garcia pour le premier but de Central, puis Garcia a marqué 8 minutes plus tard grâce à la passe décisive de Kaiser.

Huntley 1, South Elgin 1 : À Huntley, Zach Heitkemper a marqué à la 76e minute sur une passe décisive de Jack Breunig alors que les Red Raiders (1-1-1) revenaient de l’arrière pour un match nul hors conférence.

South Elgin a marqué après 14 minutes de jeu pour prendre l’avantage. Ethan Robertson a réussi deux arrêts dans les 40 premières minutes pour Huntley; David Pawlak a réalisé trois arrêts en seconde période.

Harvard 4, Grayslake Nord 2 : À Grayslake, les Hornets ont semblé trouver la motivation du but des Knights à la fin de la mi-temps alors qu’ils ont marqué quatre fois en seconde période pour battre North dans son propre tournoi.

Harvard pensait qu’un ballon était entré juste après le buzzer de la première mi-temps et que l’arbitre n’appelait aucun but, mais a changé sa décision après s’être entretenu avec l’arbitre assistant.

David Aquino des Hornets a marqué au début de la seconde période pour égaliser le score. Après que North ait marqué sur un penalty, les Hornets ont terminé le match avec trois buts pour la victoire. Martin Quintero a marqué sur un coup franc, Miguel Mercado a marqué sur la passe décisive de Quintero et Gabino Esquivel a marqué un but sans aide.

Pedro Quintero a réalisé sept arrêts dans le but de Harvard.

Jacobs 9, Woodstock Nord 0 : À Algonquin, Filip Porzezenski a marqué trois buts et ajouté deux passes alors que les Golden Eagles ont survolé le Thunder lors de leur match hors conférence.

Oleg Fushtei a marqué deux buts, tandis que Jakub Bienasz, Elsworth McIntosh, Kelvin Medina et Alex Trujillo en ont chacun inscrit un.

Nevin Volarath, Esteban Varela et Alex Shafer ont obtenu des passes décisives. Dany Krylosahnskyy et Adan Farias ont partagé le jeu blanc devant le but.

Saint-Viateur 2, Marian Central 0 : À Arlington Heights, les Lions ont marqué un but dans chaque mi-temps pour battre les Hurricanes lors de leur match hors conférence.

Le gardien Dawson Yegge a effectué neuf arrêts pour Marian.

CROSS-COUNTRY GARÇONS

Confrontation EIU de la vallée de Neuqua : À Aurora, Jacobs a pris la sixième place de la course, mais les deux meilleurs coureurs des Golden Eagles, Alec Melendez et Aidan DeMuth ont raté la course à cause des tests SAT.

Andrew Beyer de Jacobs a terminé 24e et Julian Van Antwerp 25e. Isaac Pépin a pris la 27e place.

CROSS-COUNTRY FILLES

Confrontation EIU de la vallée de Neuqua : À Aurora, Bailey Schwartz de Jacobs a terminé sixième et Natalia Maciorowski a terminé huitième alors que les Golden Eagles ont pris la deuxième place dans la rencontre à sept équipes.

Adeline Gorman des Eagles a terminé 12e et Madeline Ozmanski 19e.