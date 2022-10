Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du samedi 22 octobre

Savannah Webb de Richmond-Burton a terminé sa carrière au lycée avec une cinquième place au tournoi d’État de tennis féminin de classe 1A samedi à Buffalo Grove.

Webb a battu Kruthi Ramanath de l’Université d’Urbana 6-3, 6-4 en demi-finale de consolation et a remporté une victoire 6-0, 6-1 contre Crystina Lee de Timothy Christian lors du match pour la cinquième place. Webb a également terminé cinquième l’an dernier.

La senior des Rockets avait une fiche de 6-1 lors de son tournoi avec sa seule défaite contre la tête de série n ° 1 Lily Brecknock de Fenwick par un score de 6-4, 7-5.

Avant cette défaite, Webb n’avait perdu qu’un seul match lors de ses trois premiers matchs.

“J’étais un peu nerveux ce matin”, a déclaré Webb, dont la mère, le père et l’entraîneur étaient là pour l’encourager, ainsi que des amis. “J’ai regardé [Ramanath] jouer dans ses autres matches, et j’avais un peu peur. … C’est une étudiante de première année, mais elle frappe la balle très vite et fort, et elle est juste très cohérente avec ça. C’était un grand match. »

Webb, qui a remporté la section d’Antioche, espérait dépasser sa cinquième place d’il y a un an, mais elle s’est quand même bien amusée.

“J’ai l’impression que j’aurais pu terminer mieux si j’avais été placé différemment dans le tableau, mais je suis content d’avoir été placé”, a déclaré Webb. “Cela me rend très fier de représenter mon école de cette façon.”

Webb décide toujours d’aller à l’université, mais aimerait continuer à jouer au tennis, peu importe où elle va. Elle est fière de la croissance et des améliorations qu’elle a apportées au cours de la dernière année.

“Dans l’ensemble, mon jeu est devenu plus rapide et je suis devenu beaucoup plus constant et moins pousseur”, a déclaré Webb. «Je veux juste travailler pour ne pas être si serré. Jouez simplement à mon jeu, quoi qu’il arrive, et ne laissez pas l’autre personne vous dicter.

FOOTBALL GARÇONS

Dundee-Crown 2, DeKalb 1 : À Machesney Park, les Chargers, têtes de série n ° 5, ont battu les Barbs, têtes de série 13, pour remporter le championnat régional de classe 3A à Harlem.

Dundee-Crown (13-8-4) avance pour affronter Elgin dans une demi-finale de section du Hampshire à 16h30 mercredi.

Elgin 5, McHenry 1 : À Rockford, les Warriors, têtes de série n ° 8 (14-9-2), ont vu leur saison se terminer par une défaite contre les Maroons, têtes de série, lors de la finale régionale de classe 3A Auburn.

CROSS-COUNTRY FILLES

Régional Winnebago de classe 1A : À Fuller Forest Preserve à Rockford, Jolene Cashmore de Johnsburg a terminé première avec un temps de 16: 35,69, soit 31 secondes plus rapide que la deuxième. Johnsburg (69 points) a terminé deuxième pour accueillir Winnebago (38), tandis que Richmond-Burton s’est également qualifié pour la section de l’Oregon la semaine prochaine.

Alexia Spatz, de Richmond-Burton, a terminé sixième et Elizabeth Smith, de Johnsburg, neuvième.

Gianna Stahl de Marian Central et Nikole Czepczynski de Marengo se sont toutes deux qualifiées en individuel.

Classe 2A Belvidere Régional : À Belvidere, Crystal Lake South (49 points) a battu Crystal Lake Central (58), Cary-Grove (63) et Prairie Ridge (78) pour le championnat régional. Les Gators ont placé cinq des 15 meilleurs individus. Les quatre équipes passeront à la section de Kaneland le week-end prochain.

Rachel Soukup de Prairie Ridge a pris la première place avec un temps de 17: 05.84, suivie de Hadley Ferrero de Crystal Lake Central (17: 33.86) en deuxième et de Bella Gonzalez de Crystal Lake South (18: 07.12) en troisième.

Jocelyn Onstot (18:11.67) et Ada Saletnik (18:12.82) de Cary-Grove ont respectivement terminé quatrième et cinquième.

Hannah Pittman de Woodstock North et Christina Koleno de Harvard se sont toutes deux qualifiées pour les sélections en tant qu’individus.

Classe 2A Sterling Régional : À Sterling, Abby Burke de Burlington Central a terminé sixième et Eli Kruse a terminé neuvième pour mener les Rockets à la troisième place et dans la section de Kaneland. Dixon a gagné avec 25 points. St. Francis (56) a terminé deuxième et Burlington Central (89) a terminé troisième.

Subvention de classe 3A régionale : À Fox Lake, Danielle Jensen (17: 57.01) et Lynda Rotundo (18: 20.71) de McHenry ont respectivement terminé deuxième et troisième pour mener les Warriors à la cinquième place en équipe et dans la section Hoffman Estates. McHenry courait sans l’une de ses meilleures coureuses, Alyssa Moore.

Brooke Johnston du lac de Zurich (17:22.55) a remporté le titre individuel.

Régional de Harlem de classe 3A : À Kieselburg Forest Preserve à Roscoe, Breanna Burak de Huntley a remporté le titre individuel avec un temps de 17: 55.3. Les Red Raiders ont placé cinq des 13 meilleurs coureurs au classement général pour assurer le titre par équipe.

Huntley a terminé premier avec 32 points, suivi de Hononegah (41) et Hampshire (82). Huntley et Hampshire participeront tous deux à la section de Lake Park le week-end prochain.

Brittney Burak de Huntley (18:28.0) a terminé quatrième et Molly Allen (18:44.2) a terminé cinquième.

Kassidy Papa (15e) a réalisé le meilleur résultat du Hampshire.

Classe 3A Palatine Régionale : À Deer Grove Forest Preserve à Palatine, Jacobs (92 points) a pris la quatrième place en équipe pour se qualifier pour la section Hoffman Estates du week-end prochain. Prospect a remporté le titre par équipe avec 32 points et Barrington (62) a terminé deuxième.

Natalia Maciorowski et Bailey Schwartz de Jacobs ont respectivement terminé sixième et septième.

Kaylee Brodie de Dundee-Crown s’est qualifiée pour les championnats de section en tant qu’individu.

CROSS-COUNTRY GARÇONS

Régional Winnebago de classe 1A : À Fuller Forest Preserve à Rockford, Jackson Batt de Johnsburg (15: 37,44) a terminé cinquième pour se qualifier pour la section de l’Oregon la semaine prochaine.

Marengo s’est classé troisième et a également progressé en équipe. Les Indiens ont été menés par une 10e place de Marcus Ray.

Roger Young de Marian Central a terminé 14e et s’est également qualifié.

Classe 2A Belvidere Régional : À Belvidere, Karson Hollander de Crystal Lake Central (15: 12,87) a terminé deuxième derrière Evan Horgan de Belvidere North (14: 57,13).

Belvidere North a remporté le titre par équipe avec 51 points. Prairie Ridge (54) a terminé deuxième, Woodstock (69) a terminé troisième, Crystal Lake Central (83) a terminé quatrième et Cary-Grove (135) a terminé cinquième pour se qualifier pour la section de Kaneland le week-end prochain.

Will Gelon de Prairie Ridge a terminé quatrième individuellement et Ishan Patel de Woodstock a terminé cinquième.

Daniel Jansen de Woodstock North s’est qualifié pour les championnats de section en tant qu’individu.

Classe 2A Sterling Régional : À Sterling, Ryan Kries de Burlington Central s’est classé 10e pour se qualifier pour la section Kaneland du week-end prochain. Logan Katottu s’est également qualifié pour les Rockets.

Subvention de classe 3A régionale : À Fox Lake, Nick Schmitz (12e) et Doug Martin (18e) de McHenry se sont tous deux qualifiés pour la section Hoffman Estates de la semaine prochaine en tant qu’individus. Les Warriors ont pris la huitième place en équipe.

Régional de Harlem de classe 3A : À Roscoe, Tommy Nitz de Huntley (15: 36,1) a terminé troisième au classement général pour les Raiders, qui ont remporté le championnat par équipe avec 63 points et trois des huit premiers.

Guilford (67) n’avait que quatre points de retard sur Huntley. Hampshire (122) a terminé cinquième et a également obtenu une place de qualification pour la section de Lake Park de la semaine prochaine.

Ty Rasmussen (15: 55.0) a pris la cinquième place pour Huntley.

Owen Cuplin (neuvième) a obtenu le meilleur résultat pour le Hampshire.

Classe 3A Palatine Régionale : À Deer Grove Forest Preserve à Palatine, Jacobs (67) a terminé deuxième de Palatine (47) et s’est qualifié pour la section Hoffman Estates de la semaine prochaine.

Alec Melendez (neuvième place), Andrew Beyer (10e) et Aidan DeMuth (11e) ont obtenu les meilleurs résultats pour les Golden Eagles.